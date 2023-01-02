Первые заявления украинской и российской власти в 2023 году: о чем они говорят

В первом в этом году обращении, вечером 1 января, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские террористы с их дроновыми атаками как были жалкими, такими и зашли в этот год, а наши защитники показали себя очень хорошо. Он также обратил внимание, что в эти дни было очень видно, как украинцы ментально отошли от того, в чем "варится" Россия. В свою очередь, российский диктатор путин в новогоднем обращении, сделанным на фоне военных, продолжал бредить о правильности войны и ее важности для РФ. А в канун Нового года Путин подписал сразу десять новых законов, еще больше закручивающих гайки. О чём говорят новогодние, а также сделанные в начале 2023-го заявления украинской и российской стороны? Что следует понять украинцам и россиянам? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Украинское сопротивление показало, что слова Путина – не закон

Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что новогодние обращения Путина и Зеленского – разные по цивилизационному посылу.

"Статический Путин, смонтированный на фоне военных, проигрывает Зеленскому в динамике и достоверности, – поясняет он. – Путин говорит канцелярскими фразами, напоминающими спичи Андропова. Речь же Зеленского полна слов, которые для каждого украинца – отзываются".

Любые месседжи Путина, считает Петр Охотин, следует рассматривать как потенциально дискредитированный источник информации.

"Россия и ее диктатор играют в "туман войны". И публичные обращения – не исключение. Следовательно, и трактовать новогоднее поздравление нужно учитывая контекст, – отмечает эксперт. – Вероятно, Путин постарается и далее запугивать западных партнеров и повышать ставки. Он будет закручивать гайки в России, дабы не потерять свой образ жесткого правителя".

Украинское сопротивление показало, что слова Путина – не закон. Контрнаступление ВСУ – это также удар по легитимности Путина в рамках России, уверен политтехнолог. По его словам, ситуация на фронте показывает: желание кремлевского диктатора и суровая реальность – две разные вещи.

"Следовательно, царь не всесильный. Но российский режим пытается зацементировать свой статус-кво войной и "охотой на ведьм" внутри РФ. Украинское же общество с открытыми выборами, со свободой мысли – для кремлевской клики является экзистенциальным врагом", – констатирует Петр Охотин.

Цель украинской стороны – укрепить внутреннее состояние украинцев и отстранить их от ощущения безнадежности

С обеих сторон на Новый год звучала риторика войны, которая зависела о того, кто является в ней агрессором, поясняет эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

"Цель российской стороны сейчас – сконцентрировать и консолидировать вокруг военной темы всё свое население, которое в большинстве своем привыкло смотреть на войну по телевизору, но стало меньше ее поддерживать, когда началась первая волна мобилизации. Отсюда и обращение Путина на Новый год на фоне военных – даже не на фоне Кремля. То есть, сама тема праздника по факту отодвинута на второй план, – подчеркивает эксперт. – Российское население напрямую готовят к тому, что 2023 год в РФ не будет мирным, и, вероятно, может начаться новая волна мобилизации – учитывая, что война затягивается, а на обучение военных нужно время".

Однако, продолжает Ева Антоненко, крайне показательной является общественная реакция самих россиян, которые там, где под видеообращением Путина не закрыли комментарии, не только очень холодно отнеслись к его выступлению, но и отмечали четкий посыл о возможном ухудшении ситуации для России в целом из-за войны. Что, по мнению эксперта, может указывать на свойственные для военного времени подтасовки социологических опросов в РФ, показывающих якобы массовость поддержки войны.

"На фоне этого подписанные в канун Нового года Путиным законы об ужесточении ответственности за осквернение георгиевской ленты (без уточнений, что под осквернением подразумевается – возможно, и её использование на протестах), диверсионную и подрывную деятельность и т.п., указывают на намерение российских властей законодательно сдерживать оппозиционные к происходящему настроения, – уверена Ева Антоненко. – Ведь под понятие "диверсионной деятельности" может, при необходимости, подпасть широкий круг лиц, включая критикующих происходящее лидеров мнений. А это уже по факту шаги по ограничению прав населения, которые применяются в условиях военного времени".

Цель украинской стороны – укрепить внутреннее состояние украинцев и отстранить их от ощущения безнадежности, безысходности, что может очень негативно повлиять на страну в целом в условиях затягивающихся боевых действий, комментирует эксперт обращения Зеленского.

"Сейчас, в условиях рекордной безработицы и падения доходов, это достаточно сложно делать. При этом в РФ не осознают реальную внутриукраинскую повестку, при которой украинцы, которые теряют жилье, доходы, работу, сидят без света и воды в холоде – становятся только злее. По мнению российской стороны, простые украинцы должны направлять агрессию именно на украинскую власть, которая якобы не хочет договариваться и заканчивать войну. Но на данный момент украинцы агрессию проявляют именно в сторону реального источника их проблем – российской власти и организованного ею вторжения", – констатирует Ева Антоненко.

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