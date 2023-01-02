Экс-генерал НАТО ожидает перемирия между Украиной и Россией: названы сроки и условия

В конце 2023-го года боевые действия между Украиной и Россией прекратятся, так ни одна из сторон не сумеет достичь ожидаемые успехов на поле боя. В итоге стороны поймут бесперспективность продолжения войны, будет подписано перемирие. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью газетам медиагруппы Funke высказал бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в агрессивной войне России против Украины в конце этого года.

Ганс-Лотар Домрезе. Фото: из открытых источников

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: "Теперь это больше не имеет смысла". Прекращение огня наступит где-то в 2023 году", — отметил Домрезе.

По его словам, есть все основания говорить, что между февралем и маем возникнет ситуация, "в которой обе стороны поймут, что они никуда не двигаются". Это должно стать первым сигналом, что нужно садиться за стол переговоров и включать все дипломатические механизмы.

При этом Домрезе предупредил, что перемирие – это не мир. Следовательно, ни одна из сторон не даст гарантий, что боевые действия прекратятся на длительный период. Огонь может быть прекращен, пока будут идти переговоры, которые займут очень много времени. Вполне может быть, что посредником на переговорах выступит Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди.

Бывший генсек НАТО считает, что достижение решения возможно лишь при условии, что оно будет приемлемым для обеих сторон, "даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину". Как возможное решение экс-генерал назвал "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в Украину – можно было бы договориться о переходном периоде".

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