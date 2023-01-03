Пик уже позади: в разведке рассказали, будут ли россияне продолжать наступление на Бахмут

Период самых интенсивных атак российских сил под Бахмутом уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны. Оккупанты сильно истощены потерей большого количества живой силы и военной техники. Продолжать бои с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Как передает издание "Комментарии", такие оценки озвучили в обновленном отчете британской разведки.

Танки. Фото из открытых источников

Британские аналитики отмечают, что примерно в середине декабря регулярные российские военные и наемники из группы Вагнера усилили частоту пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

"За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря... Наступательные операции РФ в этом районе сейчас осуществляются максимум на уровне взвода или отделения взвода. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения", — рассказывают в отчете.

Разведка добавляет, что и российская, и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.

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