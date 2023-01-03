В США рассказали, как у Шойгу пытаются уйти от ответственности за уничтожение россиян в Макеевке

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Кравцев Сергей
Министерство обороны страны-агрессора пытается переложить на чиновников "ДНР" и самих мобилизованных вину за ликвидацию сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.
Уничтожение россиян. Фото: из открытых источников
Как известно, 1 января Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих в Макеевке, однако заявило, что потери значительно меньше, чем озвученные украинской стороной.
В ISW считают, что российское министерство обороны, вероятно, пытается переложить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц "ДНР" и мобилизованных россиян.
Эксперты считают, что Министерство обороны России, возможно, намеренно полагалось на чиновников "ДНР", которые обвинили мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать "ДНР" ответственной стороной
Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов. Еще минимум 300 получили серьезные ранения.
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