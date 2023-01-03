В США рассказали, как у Шойгу пытаются уйти от ответственности за уничтожение россиян в Макеевке

Министерство обороны страны-агрессора пытается переложить на чиновников "ДНР" и самих мобилизованных вину за ликвидацию сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

Уничтожение россиян. Фото: из открытых источников

Как известно, 1 января Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих в Макеевке, однако заявило, что потери значительно меньше, чем озвученные украинской стороной.

В ISW считают, что российское министерство обороны, вероятно, пытается переложить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц "ДНР" и мобилизованных россиян.

"Представители правоохранительных органов "ДНР" сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе. Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые блогеры усилили это заявление, подчеркнув, что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте. А некоторые госслужащие "ДНР" призвали наказать чиновника, который решил использовать помещение учебного заведения для размещения мобилизованных", – говорится в отчете института.

Эксперты считают, что Министерство обороны России, возможно, намеренно полагалось на чиновников "ДНР", которые обвинили мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать "ДНР" ответственной стороной

Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов. Еще минимум 300 получили серьезные ранения.

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