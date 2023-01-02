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Прилет подтвержден: в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов

В результате прицельного удара ВСУ много мобилизованных россиян так и не попали на фронт

сегодня, 07:30 comments2315
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Автор:

Кравцев Сергей

В ночь с 31 декабря на 1 января Силы обороны Украины нанесли прицельный удар по месту базирования российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. По подтвержденной информации сообщается о гибели по меньшей мере 400 россиян. Также 300 оккупантов получили серьезные ранения. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Прилет подтвержден: в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов

Удар по Макеевке. Фото: из соцсетей

В СтратКоме проинформировали, что благодаря точному удару в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

В сообщении говорится, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19. Минус в том, что от училища после прицельного удара ничего не осталось, от слова совсем. Плюс же в том, что от оккупантов тоже ничего не осталось. Как бы там ни было после освобождения своих территорий Украина все отстроит. Сейчас же задача № 1 – вернуть украинские земли, выбить оттуда захватчиков.

Большие потери россиян в Макеевке не сумели скрыть и в Минобороны России, поэтому российские пропагандисты, обвинив в халатности командование, начали разносить информацию о потерях.                                                                                          

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Источник: https://t.me/AFUStratCom/11318
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