Путин снова бьет «Шахедами» по Украине: как лишить РФ поддержки Ирана – есть ли еще варианты

Российские войска после длительной паузы снова начали активно атаковать Украину дронами типа "Шахед". Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что стране-агрессору мог снова помочь Иран. Что мы можем противопоставить ирано-российскому сотрудничеству? Как оно будет, предположительно, развиваться в новом году? Есть ли шанс повалить оба эти авторитарных режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Украине важно использовать ту же иранскую диаспору для давления на власти Ирана

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ обращает внимание на то, что окно возможностей у Украины наладить отношения с Ираном, как и с Китаем, значительно сузилось после начала полномасштабного российского вторжения, после 24 февраля. Война четко маркирует союзников, врагов и не определившихся. И КНР с Ираном в данной ситуации точно не являются партнерами Украины.

"Иранские "Шахеды" атакуют украинские города. Но, тем не менее, возможности "работы" по Ирану есть. Он – крупнейший покупатель украинского продовольствия. И в этом направлении можно вести определенную работу. Поясняя иранскому руководству, что, если оно продолжит демонстрировать недружественные позиции по отношению к Украине, мы можем прекратить поставки продовольствия в Иран", – отметил эксперт.

По его словам, имеется еще и второй момент – в Украине есть достаточно большая иранская диаспора, иранский бизнес. И с их помощью следует отстаивать свои интересы.

"К тому же Иран – теократическое государство. А это значит, что с ним можно говорить о неких принципиальных вещах. Главное найти те нотки, струны, которые можно задействовать. В свое время иранский аятолла называл "империй зла" не только Америку, но и СССР, продолжательницей которого является нынешняя РФ. Важно апеллировать к определенным смыслам, которые в иранской элите будут понятны. Задача это крайне сложная, но не невыполнимая. И можно добиться хотя бы нейтралитета Ирана в вопросе российско-украинской войны. В том числе касательно поставок вооружений в РФ", – заявил Алексей Кущ.

Что касается ирано-российского сотрудничества, то эксперт считает, что его можно назвать сотрудничеством двух реваншистских государств. Иран хочет реваншироваться в Персидском заливе, Россия – на постсоветском пространстве. При этом у Ирана и РФ есть ряд серьезных противоречий. Иран априори не воспринимает российскую идеологию, считая россиян такими же империалистами, как представителей Запада (в понимании официального Тегерана). Для Ирана – Россия такой же "империалистический хищник", как США. И улыбка иранских лидеров на встречах с российским руководством – это чисто восточная улыбка. Когда одной рукой пожимаешь руку, а другой готовишь некие негативные действия.

"Тегеран прекрасно помнит вмешательство России в иранские дела, как ее войска туда вторгались. Он не приветствует российскую политику в том же Закавказье. Понятно, что один из основных врагов Ирана – Израиль. И это его отталкивает от Запада и искусственно сближает с Россией. Но всё, что нужно Ирану от РФ – военные технологии. И когда он получит то, что хочет, интерес Тегерана к Москве угаснет. Стратегически для Ирана происходящее (поставки россиянам беспилотников, возможные поставки ракет) – стратегический проигрыш. Поддержав таким образом Кремль, иранцы сорвали новую ядерную сделку, которую могли заключить с Европой и США. И, соответствен, упустили уникальный шанс занять место РФ в Европе на рынке энергоресурсов, той же нефти. Иран мог получить многомиллиардные прибыли, направив их на развитие своей экономики, а вместо этого получил дополнительные санкции. И в обществе это не было воспринято, начались серьезные волнения", – отметил Алексей Кущ.

Потому, акцентирует эксперт, так важно Украине использовать ту же иранскую диаспору для подготовки диалога с будущими политическими элитами, которые обязательно придут к власти в Иране.

"Но я не исключаю, что и нынешний Иран может поставить на паузу сотрудничество с РФ в военном плане, осознав все риски, которое то несет", – резюмировал Алексей Кущ.

Вряд ли Иран откажется от сотрудничества с РФ, которая является еще и членом Совбеза ООН

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что от союза изгоев, один из которых (РФ) является членом Совбеза ООН, Иран только выигрывает. А потому вряд ли будет прекращать такого рода сотрудничество.

"При этом, формально к строительству завода по производству иранских БПЛА в Минске и Казани (Татарстан) придраться нельзя. Те же США всегда так делаю в Юго Восточной Азии и Латинской Америке. И это – верхушка серых схем и специмпорта РФ. Многое идет через Нигерию, Монголию и так далее", – поясняет эксперт.

Противостоять в современном мире чьему-то сотрудничеству бессмысленно, считает Андрей Мишин. По его мнению, Ирану следует сделать выгодное предложение.

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