В ISW назвали причину новой волны ударов беспилотниками

Российские войска после длительной пауз снова начали активно применять в Украине иранскими дроны. В ночь на 30 декабря россияне запустили беспилотники по Киеву. Россия все чаще пытается разрушить объекты критической инфраструктуры именно таким способом. Как передает издание "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) назвали причину новой волны ударов беспилотниками. Стране-агрессору мог снова помочь Иран.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"В ночь с 29 на 30 декабря российские силы атаковали Киев с помощью беспилотников иранского производства, что является продолжением участившихся атак беспилотников в Украине. Командование ВВС Украины заявило, что в ночь с 29 на 30 декабря российские войска запустили 16 беспилотников "Шахед-131" и "-136" по объектам в Украине и что все они были сбиты украинскими средствами ПВО", — напомнили в ISW.

Также аналитики добавили, что рашисты запустили по Киеву семь дронов. Все эти атаки беспилотниками последовали после массированного ракетного удара 29 декабря, когда РФ также использовала 23 "Шахеда".

"Использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование ими 30 беспилотников Shahed 131 и -136 в ночь с 18 на 19 декабря, и использование им 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря представляет собой значительное увеличение недавнего использования этих систем в Украине. 10 декабря в ISW сообщали, что учащение атак российских беспилотников может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря), когда они не использовали, или что Россия получила или ожидала получить новая партия дронов из Ирана", — отметили аналитики.

Эксперты добавили, что РФ увеличила темпы атак беспилотниками, чтобы продолжить атаковать критически важную инфраструктуру Украины. Однако агрессор использует дроны не просто так. Как отметили эксперты, на фоне истощения запасов ракет, рашисты все чаще пытаются наносить удары "Шахедами". Однако это у них едва ли получается.

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