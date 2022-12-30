О чем говорят переговоры Путина и Си Цзиньпина – как развивались отношения РФ и Китая в 2022 году

Президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели сегодня, 30 декабря, видеопереговоры. Было заявлено о готовности наращивать "стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами во благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире". Что можно сказать о российско-китайских отношениях, в том числе в ракурсе войны в Украине. Как они развивались (видоизменялись) в этом году, чего ожидать в будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Приблизительно с середины лета главный месседж китайско-российских отношениях – экономическое сотрудничество

Эксперт по Восточной Азии Алексей Живора акцентирует, что за этот год отношения КНР-РФ пережили один большой подъем в начале года, за которым сразу же последовало стремительное падение.

"Россия не рассчитала свои силы, а Китай доверился "позиции силы" своего соседа по поводу полномасштабного вторжения в Украину. Неудача, постигшая Кремль, в глазах Пекина значительно снизила значимость отношений и веру в надежность своего новоявленного северного партнера. Поднебесная больше всего ценит последовательность и системность, а не безосновательную самоуверенность", – поясняет эксперт.

По его словам, несмотря на официальную коммуникацию, отражающую "стратегическое партнерство" между двумя государствами, Китай выстраивает собственную политику.

"В последнее время, даже несмотря на фундаментальные изменения внутри страны с избранием Си Цзиньпиня генеральным секретарем Коммунистической Партии Китая на третий срок подряд, позиция Пекина смещается всё ближе к нейтральной. Приблизительно с середины лета главный месседж китайско-российских отношениях – экономическое сотрудничество. Причем, в обычном виде – без ускорений и без каких-либо особых условий, позволяющих Москве избегать западных санкций в больших масштабах", – уточняет Алексей Живора.

Интересно с дипломатической точки зрения для региона он считает внезапное политическое "пробуждение" Японии.

"Ранее достаточно табуированные темы по возвращению утраченных северных территорий утратили такой статус, – отмечает эксперт. – "Заслугой" стратегично-партнерской России является признание Токио противостояния с Китаем как главного геополитического риска будущего. Последний факт, в частности, сейчас проявляется в оживлении закупки вооружения Японией. В какой-то мере именно это "пробуждение" третьей экономики мира также вбивает клин в отношениях КНР-РФ — в Пекине на это точно не рассчитывали".

После российских провалов в Украине предмета для личной встречи лидеров КНР и РФ попросту нет

Политический эксперт Сергей Таран считает, что Россия окончательно стала вассалом Китая.

"В последний год оказалось, что РФ абсолютно зависима от того, сколько Китай купит ее нефти, газа, сколько сможет поставлять ей электроники, – отмечает он. – Россия стремительно теряет независимость. И Китай стал ее последней надеждой, чтобы хоть как-то удержаться на экономическом плаву. В Пекине явно надеялись, что РФ сможет нарушить устоявшийся миропорядок, захватив Украину – и тем самым развязав руки КНР, в частности, в вопросах Тайваня. Будучи в итоге разочарованным Россией — Китай не особо беспокоится о ее дальнейшей судьбе, не дает ей вооружений и электроники, на которые она рассчитывает".

Так что, констатирует Сергей Таран, нынешнее видеообщение Си с Путиным не более чем виртуальная демонстрация союза между Пекином и Москвой, тогда как содержательного наполнения у такого союза нет.

"Очень символичная видеоконференция, – акцентирует эксперт, – которая демонстрирует, что после российских провалов в Украине предмета для личной встречи лидеров КНР и РФ, для материального сотрудничества в военной сфере, в экономике, попросту нет".

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги 2022-го на внешнеполитическом фронте: каким был этот год для Украины и России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!