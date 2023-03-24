Война дронов и ракет: как изменилась тактика РФ и Украины – почему враг бьет по гражданских

Во время недавней ночной атаки россияне использовали одновременно авиабомбы, дроны "Шахеды" и ракеты. Под ударами оказались Одесская, Днепропетровская, Сумская, Донецкая области. В свою очередь, Украина на этой неделе передала взрывные приветы с помощью беспилотников временно оккупированным Джанкою и Севастополю. Что можно сказать о ракетной войне и войне дронов последнего времени? Как изменились подходы Украины и России? Чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обстрел. Фото: из открытых источников

У Запада есть нужные нам средства, важно бороться за их получение

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

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А недавно был нанесен повторный удар по Севастопольской бухте. Это концепция постоянного воздействия на силы врага со стороны ВСУ. С воздуха, земли, моря. Причем география расширяется. Удары наносятся не только по вражеским объектам на временно оккупированных территориях Крыма и материковой части Украины, но и собственно по территории РФ". "Дорогостоящее использование пилотируемых летательных средств (самолеты, вертолеты) будет всё в большей мере заменяться беспилотниками. В определенных направлениях действий они являются более эффективными, более дешевыми, имеющими серьезные перспективы, особенно в связи с развитием искусственного интеллекта. Мы видим, как это реализуется в США, Турции, Китае, других технических развитых государствах. Много говорят о воздушных беспилотниках. Но следует обратить внимание и на такие модели дронов как те, что действуют на земле, в море. Касательно морских – украинские вооруженные силы стали исторически первыми, кто успешно использовал их, совместно с БПЛА, для нанесения ударов по противнику. А именно – по военно-морской базе ВС РФ в Севастополе. Особенно эффективной была первая атака, прошлой осенью, когда были повреждены корабли уровня фрегат и ниже

В свою очередь, россияне всё чаще используют смешанные удары – ракетами разных видов, беспилотниками разных видов, корректируемыми авиабомбами. В недавнем налете РФ использовала управляемые авиабомбы, нанося удар с самолетов Су-35, отмечает генерал. Впрочем, появляются соответствующие возможности и у нас, с дальностью до 120 км.

"Если продолжить тему беспилотников, особое место занимают так называемые "камикадзе". Они представляют собой взрывчатый аппарат с системой наведения, который достигает цели и подрывается. В военной терминологии такие средства поражения называют барражирующими боеприпасами. Россияне продвигаются в этом направлении, нам приходится бороться с теми же их "Ланцетами". Противник испытывает свои новинки в ходе войны на нашей территории. Нам вместе с союзниками следует искать эффективные меры противодействия, а также нарабатывать новые возможности", – подчеркивает эксперт.

У Запада, акцентирует он, есть нужные нам средства. Важно бороться за их получение. За ракеты и беспилотники большей дальности. Чтобы бить за несколько сот км.

тут, похоже, стало определенным толчком. Американцы не просто изменили маршруты, но и предприняли иные действия. Вряд ли случайно практически сразу после этого появились сообщения касательно одобрения поставок в Украину боевых самолетов. Пока советских – из Польши, Словакии, ряда других стран. И речь не только о МиГ-29, но и о Су-25 (спасибо Северной Македонии). Думаю, будет со временем иметь место и предоставлением нам базового натовского истребителя, который даст возможности применять современное авиационное вооружение. Так возрастут наши возможности противовоздушной обороны (возможность сбивать вражеские ракеты), а также в атакующей компоненте – нанесению ударов по наземным целям", – поясняет Игорь Романенко. "Не менее важно получение Украиной базовых авиационных носителей. В том числе пилотируемых. И недавнее уничтожение россиянами американского беспилотника MQ-9 над Черным морем

Речь, уточняет он, не только об американском F-16, но и, к примеру, о шведском многоцелевом истребителе четвертого поколения Сааб JAS 39 "Грипен".

"Принципиальный вопрос – "добро" от американцев. Та же Финляндия могла бы предоставить нам F-18. Эти самолеты более приспособлены к нашим аэродромам. Я наблюдал за их работой на авианосцах. У этой модели более мощное шасси, чем у F-16. У того воздухозаборник находится снизу, а потому садиться на наши разбитые полосы (пусть даже восстановленные в ряде мест) ему более проблематично, чем тому же F-18. Подобные модели есть в той же Австралии, где немало этнических украинцев. Как, кстати, и в США. И надо эту тему разрабатывать дальше. По привлечению этнических украинцев-летчиков, да и вообще летчиков любой национальности, готовых воевать в воздухе за Украину. Исторический опыт есть – те же американцы помогали в свое время воздушных боях Китаю, – отмечает генерал. – Появляется, а потом опровергается информация, что украинцы проходят обучение на французских многоцелевых истребителях четвертого поколения "Мираж" 2000 (Dassault Mirage 2000). Важно понимать, что не всё должно попадать в публичную плоскость. Лучше, чтобы враг узнавал о том или ином нашем усилении непосредственно на поле боя. Но однозначно обучение пилотов должно проводиться. Чтобы, когда будет принято (а оно обязательно будет принято) решение о предоставлении Украине более современной боевой авиации, наши пилоты уже могли управлять соответствующими моделями. А наши аэродромы были готовы принять новинки".

Как и прогнозировалось, у РФ спустя год войны начинается серьезный ракетный голод

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что удары дорогостоящим оружием по мирным городам, что практикует РФ против Украины, являются самым ярким проявлением терроризма. Когда одна страна тратит ракету, стоящую около миллиона долларов, лишь для того, чтобы убить мирных жителей или нанести им серьезный ущерб.

"При этом россияне стреляют ракетами, стоимость которых в несколько десятков раз превышает стоимость объекта, по которому они бьют. Это самый обычный терроризм. Такой же, как когда люди подкладывают бомбы в объекты инфраструктуры, в мирные объекты. Что российской армии от того, что какой-то город Украины останется без света или отопления? Как это поможет на линии фронта? Тактика россиян простая. Во все времена она у них такая – на "авось". Посылая ракету или дрон, они надеются, что они куда-то да попадут. Иногда попадают – чувствительно для Украины, в том числе убивая ни в чём не повинных людей. Что россиян не очень смущает", – отмечает эксперт.

По его словам, никто не мог себе представить, что страна, претендующая на то, чтобы считаться частью мировой, европейской цивилизации, может использовать подобные методы ведения войны.

– это очень чувствительно для агрессора. Как и прогнозировалось, у РФ спустя год войны начинается серьезный ракетный голод. И в последнее время она перешла от ударов дорогостоящими ракетами – ударам низкотехнологичными дронами". "Естественно, всё это должно закончиться военным трибуналом. И те, кто принимал решения по поводу подобных террористических действий, должны быть либо казнены, либо получить пожизненное заключение, – подчеркивает Виктор Савинов. – Что касается использования тех же беспилотников Украиной, мне кажется, она могла бы это делать более интенсивно. Особенно это касается морских дронов. Ждем массированной атаки на Севастополь. Ну, а то, что удалось в Джанкое на этой неделе уничтожить российские ракеты "Калибр"

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