В ВСУ рассказали о ночной атаке россиян: куда целился враг

Российские оккупанты вечером и ночью применяли против Украины ракеты на юге. Также враг запускал дроны "Шахеды" с севера и нанес удар по Кривому Рогу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Началось все (Ред. – атака) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", — проинформировал Юрий Игнат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, также Россия запустила по Украине противолокационную ракету Х-31.

Юрий Игнат отметил, что у россиян все еще есть в достаточном количестве "Шахеды", которыми в этот раз противник ударил по Кривому Рогу и северу Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента оценили перспективы наступления россиян на востоке.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты считают, что не только Украина, но Россия активно готовится развивать наступление, но есть фактор, который ее пока что серьезно сдерживает.

Ранее "Комментарии" писали – почему народы РФ идут на убой за путинские амбиции – что стало или станет переломным моментом в войне. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.



