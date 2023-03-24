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В ВСУ рассказали о ночной атаке россиян: куда целился враг

Во время ночной атаки россияне использовали авиабомбы, "Шахеды", ракеты

сегодня, 10:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты вечером и ночью применяли против Украины ракеты на юге. Также враг запускал дроны "Шахеды" с севера и нанес удар по Кривому Рогу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

В ВСУ рассказали о ночной атаке россиян: куда целился враг

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Началось все (Ред. – атака) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", — проинформировал Юрий Игнат.


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По его словам, также Россия запустила по Украине противолокационную ракету Х-31.

Юрий Игнат отметил, что у россиян все еще есть в достаточном количестве "Шахеды", которыми в этот раз противник ударил по Кривому Рогу и северу Украины. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты считают, что не только Украина, но Россия активно готовится развивать наступление, но есть фактор, который ее пока что серьезно сдерживает.

Ранее "Комментарии" писали – почему народы РФ идут на убой за путинские амбиции – что стало или станет переломным моментом в войне. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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