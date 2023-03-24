В ВСУ рассказали о ночной атаке россиян: куда целился враг

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты вечером и ночью применяли против Украины ракеты на юге. Также враг запускал дроны "Шахеды" с севера и нанес удар по Кривому Рогу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
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По его словам, также Россия запустила по Украине противолокационную ракету Х-31.
Юрий Игнат отметил, что у россиян все еще есть в достаточном количестве "Шахеды", которыми в этот раз противник ударил по Кривому Рогу и северу Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты считают, что не только Украина, но Россия активно готовится развивать наступление, но есть фактор, который ее пока что серьезно сдерживает.
Ранее "Комментарии" писали – почему народы РФ идут на убой за путинские амбиции – что стало или станет переломным моментом в войне. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
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