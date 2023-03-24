У Зеленского оценили перспективы наступления россиян на востоке

Российское наступление на Донбассе продолжается, потому что у Кремля есть большой человеческий ресурс, за счет чего продолжается давление, но при этом у Москвы нет качества. Действия врага легко читаются украинскими защитниками. Поэтому враг продолжает нести огромные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что Генштаб ВСУ предугадывает действия оккупантов, которые имеют много остаточных ресурсов советского времени, а также мобилизованных, которых бросают на фронт. В частности, на Бахмутское, Угледарское, Авдеевское, Марьинское направления, где сейчас идут ожесточенные бои.

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"Мобилизированный без разницы, это просто автоматически увеличивается количество черных пакетов. А вот ресурсов хотелось бы, чтобы было меньше. То есть количество мы не недооцениваем, а правильно оцениваем. С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию и вообще", — рассказал Подоляк.

Он добавил, что у россиян "качества нет, есть только количество". Поэтому задача Украины – нанести как можно больше потерь РФ, чтобы закончить войну.

"Такого типа война — это принципиальная цивилизационная война, ценностная, экзистенциальная. Она не может закончиться потому, что нам сложно. Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какая она является – маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимание", — считает Михаил Подоляк.

При этом советник главы Офиса президента попросил соотечественников воздержаться от высказываний относительно будущего контрнаступления. Многочисленные эксперты, аналитики не могут точно знать – где будет наступать украинское войско. Точные планы на этот счет имеет только Генштаб ВСУ.

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