У Зеленского оценили перспективы наступления россиян на востоке

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Кравцев Сергей
Российское наступление на Донбассе продолжается, потому что у Кремля есть большой человеческий ресурс, за счет чего продолжается давление, но при этом у Москвы нет качества. Действия врага легко читаются украинскими защитниками. Поэтому враг продолжает нести огромные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП отметил, что Генштаб ВСУ предугадывает действия оккупантов, которые имеют много остаточных ресурсов советского времени, а также мобилизованных, которых бросают на фронт. В частности, на Бахмутское, Угледарское, Авдеевское, Марьинское направления, где сейчас идут ожесточенные бои.
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Он добавил, что у россиян "качества нет, есть только количество". Поэтому задача Украины – нанести как можно больше потерь РФ, чтобы закончить войну.
При этом советник главы Офиса президента попросил соотечественников воздержаться от высказываний относительно будущего контрнаступления. Многочисленные эксперты, аналитики не могут точно знать – где будет наступать украинское войско. Точные планы на этот счет имеет только Генштаб ВСУ.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит линия фронта.
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