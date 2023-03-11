В британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит фронт

Российским наемникам ЧВК "Вагнера" за последнюю неделю удалось существенно продвинуться уже на подступах к Бахмуту Донецкой области, а и в самом Бахмуте. Оккупанты контролируют большую часть восточной части города. Фактически теперь линия фронта проходит по центру города-крепости. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают в британской разведке.

Бахмут. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии подтверждают, что ВСУ не вышли из Бахмута и продолжают удерживать под своим контролем западную часть города. Для того, чтобы усложнить продвижение россиян в глубь города, было принято решение уничтожить все мосты через речку Бахмутка, "которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200-800 м между застроенными районами".

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"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил "Вагнера", которые будут пытаться продолжить свое фронтальное наступление на запад", — указывается в сводке британской разведки.

По информации Минобороны Британии, украинские силы хоть и держат оборону, но постоянно рискуют оказаться в окружении, ведь часть российских войск пытается атаковать ВСУ с севера и юга.

В оборонном ведомстве Великобритании подтверждают, что в Бахмуте россияне теряют много сил и ресурсов, но также истощаются украинские силы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в командовании ВСУ объяснили, почему актуальность удержания Бахмута только растет.



