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В британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит фронт

В британской разведке подтверждают, что россияне уже в Бахмуте, контролируют половину города

сегодня, 11:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Российским наемникам ЧВК "Вагнера" за последнюю неделю удалось существенно продвинуться уже на подступах к Бахмуту Донецкой области, а и в самом Бахмуте. Оккупанты контролируют большую часть восточной части города. Фактически теперь линия фронта проходит по центру города-крепости. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают в британской разведке.

В британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит фронт

Бахмут. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии подтверждают, что ВСУ не вышли из Бахмута и продолжают удерживать под своим контролем западную часть города. Для того, чтобы усложнить продвижение россиян в глубь города, было принято решение уничтожить все мосты через речку Бахмутка, "которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200-800 м между застроенными районами".


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"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил "Вагнера", которые будут пытаться продолжить свое фронтальное наступление на запад", — указывается в сводке британской разведки.

По информации Минобороны Британии, украинские силы хоть и держат оборону, но постоянно рискуют оказаться в окружении, ведь часть российских войск пытается атаковать ВСУ с севера и юга. 

В оборонном ведомстве Великобритании подтверждают, что в Бахмуте россияне теряют много сил и ресурсов, но также истощаются украинские силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится: в ВСУ сделали тревожное для россиян заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – в командовании ВСУ объяснили, почему актуальность удержания Бахмута только растет.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1634445333282291712
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