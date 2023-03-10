Бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится: в ВСУ сделали заявление

Подступы к Бахмуту стали могилой для большей части штурмовых бригад ЧВК "Вагнера". Украинские военные уничтожили самые эффективные группы "вагнеровцев". Именно поэтому морально-психологическое состояние российских военных на очень низком уровне. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Спикер также отметил, что, судя по перехватам и обращениям главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в СМИ, у него есть серьезные претензии к военному командованию. "Вагнеровцы" уже открыто оскорбляют военное руководство России.

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К тому же, Череватый отметил, что доблесть и мастерство ВСУ фактически уничтожила группировку "Вагнера".

"Она понесла существенные потери и, можно сказать, большая ее часть полегла на Бахмутских полях", — заявил военный.

Учитывая это, спикер отметил, что бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится.

Кроме того, Сергей Череватый подчеркнул, что не нужно вестись на информационные вбросы россиян, которые пытаются посеять сомнения в головах украинцев, забрасывая тезисы о ненужности удержания Бахмута. На сегодняшний день удержание Бахмута важно, ведь здесь обескровливается враг и выбиваются его лучшие подразделения. К тому же, присутствует моральный аспект, ведь то, что так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр — это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ, которые понимают, что ими достаточно бездарно командуют и бросают, как отмечают на Западе, как "мясные волны".

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Также издание "Комментарии" сообщало — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, который на этой неделе обозвал украинского лидера Владимира Зеленского, а также заявил, что бросает ему вызов, подписал закон о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. О чем говорят тучи, сгущающиеся над Беларусью и со стороны РБ? Как, скорее всего, будут развиваться события дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



