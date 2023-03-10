Бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится: в ВСУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Подступы к Бахмуту стали могилой для большей части штурмовых бригад ЧВК "Вагнера". Украинские военные уничтожили самые эффективные группы "вагнеровцев". Именно поэтому морально-психологическое состояние российских военных на очень низком уровне. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый.
Вагнеровцы. Фото: из открытых источников
Спикер также отметил, что, судя по перехватам и обращениям главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в СМИ, у него есть серьезные претензии к военному командованию. "Вагнеровцы" уже открыто оскорбляют военное руководство России.
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К тому же, Череватый отметил, что доблесть и мастерство ВСУ фактически уничтожила группировку "Вагнера".
Учитывая это, спикер отметил, что бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится.
Кроме того, Сергей Череватый подчеркнул, что не нужно вестись на информационные вбросы россиян, которые пытаются посеять сомнения в головах украинцев, забрасывая тезисы о ненужности удержания Бахмута. На сегодняшний день удержание Бахмута важно, ведь здесь обескровливается враг и выбиваются его лучшие подразделения. К тому же, присутствует моральный аспект, ведь то, что так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр — это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ, которые понимают, что ими достаточно бездарно командуют и бросают, как отмечают на Западе, как "мясные волны".
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Также издание "Комментарии" сообщало — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, который на этой неделе обозвал украинского лидера Владимира Зеленского, а также заявил, что бросает ему вызов, подписал закон о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. О чем говорят тучи, сгущающиеся над Беларусью и со стороны РБ? Как, скорее всего, будут развиваться события дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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