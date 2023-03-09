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В ВСУ объяснили, почему актуальность удержания Бахмута только растет

Благодаря удержанию контроля над Бахмутом, ВСУ выигрывают время для укрепления резервов

сегодня, 14:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Каждый день обороны Бахмута Донецкой области помогает украинской армии получить бесценное время, чтобы, во-первых, лучше подготовить резервы, а, во-вторых, лучше продумать все тонкости будущих наступательных операций. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск, цитируя заявление Командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.

В ВСУ объяснили, почему актуальность удержания Бахмута только растет

Александр Сырский. Фото из открытых источников

В ВСУ отметили, пытаясь оккупировать Бахмут Россия теряет самые проверенных и закалённых боями штурмовые отряды "Вагнера".


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Александр Сырский обратил внимание на последние заявления владельца преступной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые подтверждают, что захват города развяжет руки оккупантам для дальнейшего наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города — тому яркое подтверждение", — подчеркнул генерал.

По его словам, оборона Бахмута имеет огромное значение, ведь ВСУ не только укрепляются за это время, но и "перемалывают" захватчиков, в итоге потенциал российской армии снижается в разы.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Бахмут продолжает оставаться одной из топ-тем не только украинских, но и зарубежных СМИ, политиков, чиновников и аналитиков. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует захват этого города российскими оккупационными войсками в ближайшие дни. А аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что захватчики не смогут развить успехи и продвинуться дальше, даже если возьмут Бахмут. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что продемонстрировала битва за этот город и Донбасс в целом, а также спрогнозировали, как ситуация на фронтах может развиваться в обозримом будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало — что дал Кремлю очередной ракетный обстрел Украины – есть ли еще способы остановить это безумие.




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Источник: https://t.me/landforcesofukraine/7331
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