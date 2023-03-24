Россия готовится развивать наступление – что ее пока что сдерживает

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Кравцев Сергей
Практически каждый день в эфире телеканалов, радиостанций, соцсетях можно увидеть рассуждения о скором контрнаступлении Украины. Но в то же время звучат предупреждение от США о том, что Россия может и сама готовить новое весеннее контрнаступление, как только будет позволять погода и подсохнет после зимы почва. Что стоит понимать? Есть ли угроза нового наступления России? Почему вскоре там может стартовать новая волна мобилизации? В этих вопросах разбиралось издание "Комментарии".
Российские военные. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко считает, что Россия еще не исчерпала свой ресурс и может начать наступать на новых участках фронта. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".
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По мнению Романа Костенко, противник собирается и ждет весенне-летней кампании, которая будет решающей. Россияне ждут только погоды, потому что у оккупационных войск есть проблема с проходимостью техники на тех участках, где они ведут боевые действия. Вопрос только в том, когда подсохнет и когда они примут это решение наступать с еще большей силой.
Костенко прогнозирует, что вскоре ВСУ придется отражать новые атаки россиян, потому что этого будет позволять погода.
Что касается направлений нового удара, то, по мнению Костенко, враг сосредоточит основные усилия на Донецком направлении. Кремль не снял задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также есть большой желание наступать в сторону Запорожья.
Нардеп допускает, что помимо Донецкого, Луганского, Запорожское направлений враг может выбрать для нанесения удара какое-то промежуточное направление. Какое именно сказать сложно, но не исключено, что может быть северное направление для того, чтобы сковывать резервы ВСУ.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что у россиян сейчас огромные потери и именно поэтому большой мобилизации им не избежать.
Он добавил, сейчас противник может мобилизовать 20 тысяч, которых еще нужно отправить на полигон и предоставить какие-то базовые знания, а это время.
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