Россия готовится развивать наступление – что ее пока что сдерживает

Практически каждый день в эфире телеканалов, радиостанций, соцсетях можно увидеть рассуждения о скором контрнаступлении Украины. Но в то же время звучат предупреждение от США о том, что Россия может и сама готовить новое весеннее контрнаступление, как только будет позволять погода и подсохнет после зимы почва. Что стоит понимать? Есть ли угроза нового наступления России? Почему вскоре там может стартовать новая волна мобилизации? В этих вопросах разбиралось издание "Комментарии".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Россияне ждут только погоды, потому что у россиян есть проблема с проходимостью техники на тех участках, где они ведут боевые действия

Народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко считает, что Россия еще не исчерпала свой ресурс и может начать наступать на новых участках фронта. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".

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По мнению Романа Костенко, противник собирается и ждет весенне-летней кампании, которая будет решающей. Россияне ждут только погоды, потому что у оккупационных войск есть проблема с проходимостью техники на тех участках, где они ведут боевые действия. Вопрос только в том, когда подсохнет и когда они примут это решение наступать с еще большей силой.

Костенко прогнозирует, что вскоре ВСУ придется отражать новые атаки россиян, потому что этого будет позволять погода.

Что касается направлений нового удара, то, по мнению Костенко, враг сосредоточит основные усилия на Донецком направлении. Кремль не снял задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также есть большой желание наступать в сторону Запорожья.

Нардеп допускает, что помимо Донецкого, Луганского, Запорожское направлений враг может выбрать для нанесения удара какое-то промежуточное направление. Какое именно сказать сложно, но не исключено, что может быть северное направление для того, чтобы сковывать резервы ВСУ.

Россиянам в месяц нужно иметь компенсационный ресурс личного состава – 50 тысяч

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что у россиян сейчас огромные потери и именно поэтому большой мобилизации им не избежать.

"Мы видим, что российские войска ежемесячно понесут потери более 20 тысяч личного состава. Кроме того, в них военные еще попадают в плен, также есть подразделения, не желающие участвовать в боевых действиях, опять же есть раненые и ротационные нужды". Поэтому в месяц россиянам нужно иметь компенсационный ресурс в среднем — 50 тысяч", — пояснил эксперт в эфире "Эспрессо".

Он добавил, сейчас противник может мобилизовать 20 тысяч, которых еще нужно отправить на полигон и предоставить какие-то базовые знания, а это время.

"Я больше, чем уверен, что в РФ будут вынуждены объявлять следующую более масштабную мобилизацию, которая уже будет открыта и репрессивна, и эта потребность в них может возникнуть в мае", — подытожил Коваленко.

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