Почему народы РФ идут на убой за путинские амбиции – что стало или станет переломным моментом в войне

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что обстановка в районе Бахмута остается сложной, россияне бросают туда лучшие силы, штурмы, в том числе в самом городе, идут постоянно. Он также обратил внимание, что в топку этой войны страна-агрессор бросает, прежде всего, нацменьшинства. В традиционном вечернем обращении о жесточайших боях на Донбассе вновь говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Почему народы, и так пострадавшие от российских имперских аппетитов, идут на убой за путинские безумные планы? Может ли битва за Донбасс стать поворотным моментом этой войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Народы, пострадавшие от российских имперских амбиций, идут на убой за путинские безумные мечты

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

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"Под Бахмут, действительно, россияне бросают огромные силы и несут огромные потери. Идут толпами, под огонь, практически без прикрытия. Данные не просто официальные, из сводок Генштаба, но и из первых уст. У многих, думаю, есть знакомые, которые воевали или воюют в том районе. Все утверждают, что противник прет толпами, под шквальным огнем, практически без прикрытия. Многие погибают, но продолжают наступать".

По мнению эксперта, народы, пострадавшие от российских имперских амбиций, идут на убой за путинские безумные мечты, по ряду причин. Точнее, отмечает он, на убой идут всё же не целые народы, а конкретные люди.

"У каждого – свои мотивы. Кто-то идет банально за деньгами. Потому что многие регионы, откуда они отправились на войну, зарплаты крайне низкие, а "за войну" платят хорошо. Еще лучше – если погибнешь. Компенсации российская власть обещает щедрые. И порой среднестатистическая семья сама выпихивает непутевого "недокормильца" на фронт. Мол, иди, зарабатывай! А, если погибнешь, хоть семью обеспечишь на годы. Это несколько бесчеловечная логика, но она у представителей страны-агрессора присутствует, – поясняет Андрей Еременко. – При этом, по информации, которая оттуда просачивается, известно, что деньги за гибель мужчины или компенсацию за ранение получить крайне сложно. Минобороны записывает погибших в пропавшие без вести, за счет чего выплаты можно оттягивать годами".

Еще один мотив – страх, считает эксперт. Когда конкретный человек поставлен в такие условия, что просто не может отказаться. А государственная машина легко может его перемолоть.

Чтобы сопротивляться, нужно себя хотя бы осознать народом, единой общностью. Для этого должны появиться лидеры, некая организованность. Всего этого там нет, потому и народов как политического субъекта в РФ нет, акцентирует Андрей Еременко.

Что стало поворотным моментом этой войны, нам со временем расскажут историки, считает эксперт. С его точки зрения, мы пережили уже ряд таких моментов.

Первый – когда мы выстояли две недели с начала широкомасштабного вторжения, и стало ясно, что блицкрига у россиян не получилось.

Второй – когда ВСУ смогли выбить противника сперва из-под Киева, а потом со всей северной части Украины.

Третий – когда в апреле мы потопили флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

Четвертый – Харьковское контрнаступление защитников Украины.

Пятый – отход врага от Херсона, его деоккупация.

Шестой – начало "бавовны" во временно оккупированном Крыму и на территории РФ.

Седьмой (не по хронологии, а вообще) – решение западных партнеров, увидевших героизм, стойкость украинцев – и зверства россиян, более массово поддерживать нас вооружениями и боеприпасами.

Восьмой – та самая битва за Донбасс, активную фазу которой мы наблюдаем в последние месяцы.

"То, что ВСУ на Донбассе "перемололи" огромное количество и подготовленных войск, и "мобиков" – это правда. Как и то, что начались бунты мобилизованных россиян. И вот когда такие бунты станут массовыми, это будет еще один поворотный момент", – констатирует Андрей Еременко.

Основная масса россиян на войне – бедные слои населения, представители малых народов, многие из которых порой даже не имели работы

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что у нас каждая битва – переломная, не зависимо от ее масштабов. За каждый кусочек земли (защищаемой, деоккупированной) мы платим очень высокую цену — жизнями украинцев и украинок, причем, как военных, так и гражданских, подчеркивает он.

"Сама по себе нация наша стала переломным моментом во многих мировоззрениях. И то, что мы более года держим оборону и даже проводим контрнаступательные действий, заставляя врага отступать – это уже один большой перелом", – акцентирует эксперт.

То, почему народы, которые десятилетиями (а некоторые – столетиями) пребывали в российской оккупации, идут на убой за путинские планы, объясняется имперской логикой порабощения, считает Александр Антонюк.

Малые народы, которые находятся под оккупацией более ста лет (как в случае с Российской империей), прошли этапы того, что Путин назвал "денацификация". А именно – уничтожение, искоренение элит (и Украина через такое уже проходила). Расстрелы, голодоморы, ссылки, массовая депортация. А иногда, как теперь, еще и война", – рассказывает эксперт. "Если взять исторические параллели, к примеру, времен Османской империи, она в свое время из пленных, из народов, которых оккупировала, формировала (на базе воспитания молодого поколения) покорных солдат. Искореняя их национальную идентичность. Обращая в свою веру. Так в итоге появились янычары

По его словам, подменяются такие важнейшие понятия как "культура", "историческая память". Формируется рабское население с рабским мышлением. Всё то, что мы видим сегодня в отношении путинского режима к малым народом с их национальной идентичностью. Они, как правило, не знают своего языка, истории, культуры.

"Причем, речь идет не только о малых народах, а об уничтожении народов в принципе. Чтобы остались только представители т.н. "русского мира", не важно, кем были их предки. И это выглядит как своеобразный геноцид", – считает Александр Антонюк.

Он обращает внимание, что формирование рабского населения – процесс долгий, предусматривающий определенную гуманитарную, социальную политику.

"Не случайно представители так называемых малых народов живут в бедных регионах. Питерских и московских на этой войне очень мало. Основная масса – бедные слои населения, представители малых народов, многие из которых порой даже не имели работы. Москва создала для них такие условия, что идти на войну – чуть ли не единственный способ поправить свое материальное положение. У этих народов забрали будущее на очень долгое время, – уверен эксперт. – И это случилось не с 2014-го и не с 2022-го. Этой истории уже лет 20 – с момента прихода Путина к власти. А может, и все 30, с начала появления т.н. независимости у РФ. В 90-х были какие-то намеки на демократизацию. Но при этом Россия никогда не развивалась как демократическое государство, предпочитая основой основ делать имперские амбиции — еще со времен Ивана Грозного. Кошмары, плоды всего этого пожинает теперь весь мир, но особенно – Украина".

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