В Бахмуте – сложно: Россияне сейчас используют лучшие свои силы

Только за последние сутки под Бахмутом рашисты потеряли более 300 человек ранеными и убитыми. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, пишут "Комментарии".



Россияне продолжают штурм Бахмута

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“Они сейчас используют лучшие свои силы, оставшиеся у них. Формируют из них штурмовые группы и бросают в бой. За эти сутки в районе таких населенных пунктов, как Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское было 46 боевых столкновений, враг 182 раза из разных типов ствольной и реактивной артиллерии обстрелял позиции наших войск. Только в районе самого Бахмута было 37 обстрелов разными типами артиллерии, и 20 раз враг пытался штурмовать позиции в районе самого города. Он потерял 133 человека убитыми, 197 окупантов были ранены”, — проинформировал он.

Также Череватый прокомментировал сообщение Генштаба ВСУ, что 10 марта во временно оккупированный поселок Ялта Донецкой области пришло подкрепление из Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

“Это одно из преступлений имперской России – продолжение истребления малых народов. Если посмотреть мартиролог убитых, то можно увидеть очень многое из нацменьшинств. И народы Кавказа, и буряты, ненцы, ханты. Бросает в топку войны эти маленькие народы, которые и так не очень многочисленны, и так пострадали от русского имперского правления. Посылают их убивать украинцев и умирать самим непонятно за какие цели", — сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

"Комментарии" также писали о том, что как бы ни было сложно Силам обороны возле Бахмута, но ВСУ все еще держат оборону.

Как сообщал портал "Комментарии", Бахмут имеет в военном смысле не стратегическое, но оперативно-тактическое значение.

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