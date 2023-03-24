Пять погибших: еще один удар рашистов по Украине

Пятеро человек погибли в результате российских ударов по городу Константиновка Донецкой области ночью 24 марта, одна из ракет попала в пункт несокрушимости. Вторая ракета ударила рядом с ним. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию прокуратуры Донецкой области и ГСЧС.

Наслідки рашистського удару, ФОТО - прокуратура Донецької області

Удары были совершены около часа ночи, из ракетного комплекса С-300. Среди пяти погибших — три женщины и двое мужчин. Спасатели также достали одного человека из-под завалов.

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Погибшие женщины были беженцами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района в возрасте от 57 до 62 лет.

Еще два человека получили травмы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что после ракетных ударов по Запорожью и дронами по Киевщине, от которых погибли 10 человек, в офисе президента назвали россиян "нацией-террористом".

Также в ВСУ рассказали, куда именно целились россияне этой ночью.

Кроме этого, эксперты рассказали, действительно ли у Путина появился преемник.

– В РФ вместо Путина именно Мишустин может оказаться у штурвала, – объясняет Александра Решмедилова. — Рассматривается ли повторение ельцинского сценария (уход в обмен на неприкосновенность), или в очередной раз планируется "рокировка" (как было Путин-Медведев), говорить пока рано. Но Мишустин может быть удобной и одновременно компромиссной персоной, способной снизить градус противостояния в России, которое дорого стоит стране.

