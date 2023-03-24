О чем говорят противоречивые заявления Медведева и Пригожина – какой главный вывод для Украины

Экс-президент Российской Федерации, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает сыпать безумными заявлениями. Пытаясь оправдать вторжение в Украину, он назвал нашу страну частью России. А говоря об условиях окончания т.н. "специальной военной операции" назвал таковыми победить НАТО на территории Украины, а также "создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100". В свою очередь, основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО, и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины. О чем говорит такое расхождение мнений? Можно ли считать, что положение нынешних хозяев Кремля становится всё более шатким? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Россияне нормально относились к независимости поляков, финнов, грузин, но – только не украинцев

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

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"Если посмотреть на то, как себя ведет ЧВК "Вагнер", как они себя публично позиционируют, то мы видим, что их информационная кампания принципиально отличается от той, которую ведет Кремль. Вагнеровцы пытаются демонстрировать себя некой иной силой – и военной, и политической. И в своей коммуникации они максимально повышают свой статус, в том числе, за счет героизации ВСУ. Как доказательство – фильм ЧВК "Вагнер" о противостоянии между ними и украинскими военными, снятый в лучших голливудских традициях. Там достаточно мощно показаны украинские военные. Тем самым вагнеровцы пытаются повысить собственную значимость. Показать, что они воюют с достойным противником, а потому их ЧВК – тоже мощная сила. И с точки зрения пиара – это очень правильная история".

По мнению эксперта, когда у нас некоторые говорят, что мы воюем с "чмобиками" – это не корректно. На самом деле, акцентирует он, мы воюем сейчас со второй волной регулярной армии РФ, а не просто с "чмобиками".

"Не следует обесценивать то, что делают ВСУ! – призывает Виктор Таран. – И в этом контексте вагнеровцы делают всё правильно. Повышая героизацию своей структуры в частности и российской армии в целом".

Что касается заявлений Медведева – это вовсе не бред, считает эксперт.

"Если мы откроем любую историческую доктрину Московского царства, а потом и Российского, начиная с 18 столетия, то увидим, что их концепт – Украины не существует, это часть сперва Московской, а потом и Российской империи. Кстати, концепт этот придумал могилянец, украинец Феофан Прокопович. Идею принесли Петру І. После чего московиты переименовались в 1721 году в Российскую империю. С тех пор у россиян существует тренд – Украина не просто неотъемлемая часть Российской империи, но собственно ее сердце, то, откуда эта империя началась, без чего ее не было бы. Можно сравнивать с ситуацией Израиля и его конфликта с Палестиной. Ключевые исторические для израильтян места, включая Вифлием, остались в Палестине. И тут – постоянный конфликт. Точно так и в случае с россиянами. Они не чувствуют себя полноценными, когда их исторический центр, то, с чего всё началось – Киев – находится в другом государстве".

Тут, продолжает эксперт, уместно вспомнить еще и концепт Третьего Рима, который был придуман в 15 столетии, после падения Константинополя. Идея была в том, что после Рима центр власти переносится в Константинополь, оттуда – в Киев, а затем – в Москву.

"И вырывание Киева из этой исторической парадигмы полностью разрывает связь между Московским царством, Российской империей – и Константинополем. Чего допустить россияне не могут. Всё это, – подчеркивает Виктор Таран, – тянется с 18 столетия. Тогда же была выдумана концепция "трех народов": малороссийского, белорусского и собственно русского. Обратите внимание, россияне нормально относились к независимости поляков, финнов, грузин, но – только не украинцев. Потому что для них это крах всего имперского нарратива. И проблема не в Медведеве или Путине, а в идеологии, которой уже 400 лет. И потому мы никогда не сможем ни о чём договориться с россиянами. Иначе им придется переписывать всю свою историю. Выход один – Украина должна быть сильной, иметь сильную армию, сильную власть, мощное гражданское – демократическое – общество. Стать членом НАТО, ЕС. Лишь это – залог нашей независимости".

Политического актора – Путина – могут вскоре сменить

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что заявления Медведева – очередное свидетельство его личной "адекватности", равно как "адекватности" всей нынешней российской официальной власти.

"Поскольку "дно" они уже пробили, ожидать какую-либо вменяемую реакцию от Медведева и большинства нынешних "кремлевцев", госдумовцев – не приходится. При этом, их заявления ни на что особо не влияют. Порог страха даже перед гипотетическим применением россиянами ядерного оружия, мне кажется, Украина и большинство стран мира уже преодолели. Еще в прошлом году", – отмечает эксперт.

По его словам, заявлений Пригожина звучат более адекватно, правдиво, рационально. В этом же ракурсе, несмотря на свою явную имперскость, высказывается и бывший вице-президент Российской Федерации, генерал-майор авиации в отставке, доктор экономических наук, кандидат военных наук Александр Руцкой, обращает внимание Александр Антонюк.

"Пока не заметно, что под нынешними хозяевами Кремля шатаются кресла. При этом важно понимать, что Путин – это продукт Федеральной службы безопасности (ФСБ) – правопреемницы КГБ. Уже несколько месяцев я и наша аналитическая группа видим, что ФСБ начала проводить через определенных спикеров параллельную Кремлю линию относительно рациональных тезисов. Появились отдельные персонажи, как тот же Руцкой, некоторые пропагандисты, которые начинают говорить более-менее адекватные вещи, оценивая ту или иную ситуацию. Причем оценивая на вполне себе конкретный срок, согласно новым российским законам (касательно дискредитации вооруженных сил РФ)", – подчеркивает эксперт.

Похоже на то, продолжает он, что независимо от дальнейшей судьбы Путина (а ордер на его арест от Международного уголовного суда может сыграть тут свою роль, подталкивая российские элиты к скорейшей смене токсичного президента), задание ФСБ – создать все условия, чтобы после неминуемого проигрыша РФ в войне против Украины и всего демократического мира, когда Россия окажется на пороге "великой смуты", произошел относительно безболезненный транзит власти. Не исключено, что с фигурой того же Руцкого у руля государства. Пусть даже временно. Чтобы создать иллюзию для того же Запада, что РФ якобы встала на путь исправления. Хоть это может быть далеко не так, просто очередным фокусом для замыливания глаз. Но такой сценарий выглядит вполне реалистичным.

Так что ситуация тут еще сложнее, чем может показаться на первый взгляд, – считает Александр Антонюк. – Но я склонен полагать, что политического актора – Путина – могут вскоре сменить. При этом важно понимать, что те или иные конфликты между башнями Кремля на общий российский шовинизм никак не влияют. Россияне в большинстве своем поддерживают и Путина, и войну. И после неминуемого проигрыша им традиционно понадобиться виновник. Которым вполне могут сделать Путина, выведя на сцену нового персонажа. Руцкого или кого-то подобного ему консенсусного варианта спецслужб РФ, которые и совершают полноценное управление этой страной, проникнув практически во все ветви вертикали власти – от местной, до центральной". "В то же время, не стоит забывать и о том, что активно начала играть на российской поле Китайская Народная Республика (КНР).

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