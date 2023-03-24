Действительно ли у Путина появился преемник – почему переговоры Зеленского и Си уже под вопросом

Визит китайского правителя в Москву и его вероятные итоги продолжает оставаться одной из топ-тем уходящей недели. Появилась информация, что Си Цзиньпин познакомился с потенциальным приемником Владимира Путина – с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. А украинская сторона продолжает работать над телефонными переговорами между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. О чем говорят заявления о возможном путинском преемнике? Почему Пекин не идет на контакт с Киевом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Особенность визита Си Цзиньпина в Москву в том, что Путин хотел услышать какие-то пропагандистские вещи и Си их произнес

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

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ошибался. Как ошибались и те, кто думал, что этот визит выльется в массу проектов – экономических, политических – резко сблизив РФ и КНР. И это свидетельство того, что войну крайне сложно закончить, потому что на ней завязано множество разнообразных интересов и тактических союзов". "Безусловно, визит Си в Москву является важным, маркерным. Как и то, что он пригласил Путина посетить Китай. Но мне кажется, внимание было слишком завышенным относительно возможного результата встречи – как позитивного, так и негативного. Те, кто считал, что на этот визит как-то повлиять выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина

Эксперт не считает, что речь шла о преемнике. По ее словам, не важно, Мишустин ли это или кто-то другой.

Видимо, это связано с китайской традицией несменямости лидеров. И с тем, что надо делать лидерам комплименты. Есть, впрочем, иное мнение. Что Си, на самом деле, заинтересован в Путине. Потому что любой другой российский президент будет, скорее всего, менее авторитарен. И более склонен завершить войну, развязанную Путиным, искать пути примирения с Украиной и Западом. Тем самым отводя РФ от Китай, с которым у нее сложился во время этой войны некий тактические союз", – поясняет Олеся Яхно. "Важно понимать, что китайская политика устроена иначе. Си сделал непонятный па в сторону Путина, высказав убежденность в его переизбрании в следующем году

Соответственно, продолжает она, есть мнение, что Си намерен использовать Россию не только как ресурсную базу, еще и зависящую от товаров из КНР, но и – как страну, с помощью которой можно осуществлять противостояние с США, не подставляясь самому напрямую.

И, возможно, именно из-за подобных пропагандистских акцентов общение Си и Зеленского решили отложить, – рассуждает эксперт. – Даже если Китай не делает ничего в поддержке РФ, выходящего за "красные линии" (а я считаю, что он их не перейдет – и не станет напрямую поставлять россиянам вооружение, боясь попасть под санкции и потерять европейский рынок), но некие пропагандистские вещи, политические высказывания из уст лидера КНР, обессмысливают факт потенциального разговора между Зеленским и Си. Возможно, он состоится, но несколько позже. Когда уляжется пыль после политической пропаганды Китая в русле России. Позиции, которую, кстати, раскритиковали сразу после этого визита представители США . Соответственно, разговор Зеленского с Си сразу после подобных совместных заявлений китайского и российского лидеров, выглядел бы странным". "Особенность этого визита в том, что Путин хотел услышать какие-то пропагандистские вещи. И Си их произнес. Сказал, что Запада что-то делает неправильно, что надо придерживаться Устава ООН (что звучит смешно, учитывая, как часто и грубо нарушет его РФ). То есть, китайский лидер на радость российскому повторил некие пропагандистские вещи, которым тот тут же вторил

В РФ вместо Путина именно Мишустин может оказаться у штурвала

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что в Китай пригласили, в первую очередь, Путина.

"Си публично пожелал ему успехов в надвигающихся выборах, а это сигнал для элит и демонстрация поддержки. Также пригласили и премьер-министра посетить Поднебесную. С Мишустиным у Си это первая встреча, ранее мешал ковид. В Китае, кстати, побывал недавно экс-президент РФ, нынешний зампредседателя Совбеза Медведев", – отмечает аналитик.

По ее мнению, на Мишустина обратили внимание неспроста. В случае, если президент по каким-нибудь причинам не может исполнять свои обязанности, его полномочия переходят к другому должностному лицу. В разных странах это может быть председатель правительства (Россия), вице-президент (США), председатель парламента (Украина).

"А значит, в РФ вместо Путина именно Мишустин может оказаться у штурвала, – поясняет Александра Решмедилова. – Рассматривается ли повторение ельцинского сценария (уход в обмен на неприкосновенность) или в очередной раз планируется "рокировка" (как была Путин-Медведев), говорить пока рано. Но Мишустин может быть удобной и одновременно компромиссной персоной, способной снизить градус противостояния в России, которое может дорого стоить стране. Путин спокойно и безболезненно сможет отойти в сторону, а мир и общество воспримут усиление Мишустина – как обещание перемен, предохранитель от краха".

Аналитик акцентирует, что Мишустина позиционируют как "технократа". Однако сегодня, отмечает Александра Решмедилова, о нём всё чаще говорят как о человеке, который может сыграть сразу две роли. Первая – возглавить "Единую Россию", поскольку его рейтинг второй после Путина. И совершенно непонятно, как на фоне последних событий вдохнуть жизнь в партию может Медведев, имеющий значительно меньше поддержки. Вторая – стать приемником при разных сценариях – от мягкого, до жесткого.

Разговор Си и Зеленского и его гипотетические последствия обсуждать пока рано, считает эксперт. Ведь пока идет просто подготовка к его реализации.

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