Удар беспилотников по Черноморскому флоту: о чем говорит обвинение России – каким боком тут Британия

Россия обвинила британский спецназ в подрыве "Северных потоков" и обучении тех, кто организовал 29 октября атаки беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе. В Минобороны Великобритании назвали эти заявления РФ ложью "эпического масштаба". Что происходит и почему? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Черноморский флот в Севастополе. Фото: из открытых источников

"Ответки" России Британии так и не последовало

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев рассуждает так:

В той катастрофе погибло более 600 человек, а конечная причина взрыва не установлена до настоящего времени. В руководстве советского военно-морского флота тогда произошли кардинальные изменения". "Вчерашние события в Севастополе я бы сравнил, если возможны какие-то параллели, со взрывом линкора "Новороссийск" на севастопольском рейде 29 октября 1955 года

В этот раз, отмечает эксперт, судя по общедоступным кадрам, работали подводные дроны. Подобные технологии, по его словам, доступны лишь нескольким странам, включая США и Великобританию.

Тогда Великобритания предупредила, что будет всеми доступными способами помогать Украине вернуть Крым. Учитывая это, становится понятно, почему Россия косится именно на Великобританию. Так что тут ничего удивительно нет. Удивительно скорее то, что Москва постоянно рассказывала, что "Крым – это Россия" и грозилась – если на территории полуострова и Севастополя произойдут некие "враждебные действия", будет нанесен чуть ли не термоядерный удар. И если предположить, что к вчерашним событиям приложили руку британцы, то какая должна быть "ответка", согласно военной доктрине РФ? Ядерный удар по Британии. Мы его, слава богу, не увидели. Значит, возможно, это и не Британия. А кто – ответ даст только время… Пока ситуация выглядит весьма запутанно", – говорит Руслан Бизяев. "Но россияне обвиняют именно британцев. Возможно, это связано с тем, что произошло летом 2021-го, когда недалеко от Севастополя произошел инцидент с британским эсминцем Defender, который то ли атаковали, то ли не атаковали россияне

Он подчеркивает, что если взять версию Минобороны РФ о внешнем нападении, то вся противолодочная, противодроновая, противодиверсионная оборонная главной базы военно-морского флота России – Севастополя – не стоит и ломанного гроша. А ведь вложили туда явно не ломанный грош.

"Удар по Севастополю – это еще и личная оплеуха Путину. Не менее значимая, чем потопление флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва", – считает Руслан Бизяев. – Просто тогда российской аудитории рассказали, что возник пожар (причин которого объяснять не стали) и "Москва" утонула. Скорее всего, сейчас полетят головы в Минобороны РФ. Ну, а жители Крыма (в том числе новые, "понаехавшие) в очередной раз убедились, что россказни российской пропаганды, будто полуостров и Севастополь чуть ли не самое безопасное и защищенное место, что Крым навеки с Россией – мягко говоря, не соответствуют действительности".

Кремлю важно подчеркивать, что не только Украина, но и другие страны, имеющие сильные армии – против России

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет, что в качестве информационной технологии, по традиции, РФ использует вариацию "на воре и шапка горит". То есть, что-то сделали или собираются сделать сами, но пытаются свалить на других.

"За последнюю неделю мы слышали от различных российских представителей власти, военных, дипломатов, лживые заявления о якобы готовности Украины взорвать на своей территории "грязную бомбу". И обвинить в этом "миролюбивую" Россию. В этом стиле и обвинения британцев в подрыве "Северных потоков". Мол, весь мир против РФ, НАТО наступает, хочет подорвать российский суверенитет, на территории Украины размещены базы Альянса, чтобы ударить по россиянам. Информационная война во всей своей красе", – отмечает Катерина Коваль.

Она считает совершенно предсказуемыми и обвинения в адрес Великобритании касательно якобы участие в атаке на Севастополь.

"Кремлю важно подчеркивать, что не только Украина, но и другие страны, имеющие сильные армии – против России. Мол, Украина полигон, чтобы напичкать оружием и напасть на РФ, некие российские объекты атакуют не только ВСУ, но и армии других стран, они в сговоре против России. Всё это – манипуляция в рамках информационной войны, которая одна из составляющих гибридной войны. Уверена, это не последние обвинения в таком стиле", – заключает эксперт.

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