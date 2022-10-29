Хакеры взломали российские телеканалы и показывают видео с уничтожением кораблей в Севастополе

На территории временно оккупированного Крыма неизвестная группа хакеров сломала российские телеканалы, распространявшие пропаганду. Теперь в эфире крымского телевидения показывают видео с уничтожением кораблей, находящихся в бухте Севастополя. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Хакеры взломали российские телеканалы. Фото с открытых источников

29 октября в бухте города Севастополя произошло несколько взрывов. В настоящее время установлено, что один из кораблей, который получил повреждения, оказался фрегат "Адмирал Макаров". Этот корабль является носителем опасных ракет типа "Калибр".

После утренних взрывов российские власти закрыли доступ к государственным видеокамерам в Севастополе. Также российские службы сообщили, что будут штрафовать людей, которые будут выкладывать видео с утренними взрывами и последствиями.

Поэтому видеоматериалы, которые обнародовали хакеры, показывают всем жителям Крыма, что на самом деле произошло в Севастополе. Видео склеено из нескольких частей и имеет текстовое сопровождение. В тексте пишут, что российские корабли являются законной мишенью украинских сил. Кроме того, сообщают, что российские корабли, которые выходят в море, со временем окажутся на его дне.

"Мы решили погоняли "грозного фрегата" вдоль Севастопольских пляжей, чтобы весь мир увидел ничтожество российских моряков-трусов", — сообщается на видео.

Фрегат "Адмирал Макаров" является одним из самых больших кораблей РФ в акватории Черного моря. Кроме того, именно с этого корабля Российской Федерации были запущены ракеты по Виннице.

Также портал "Комментарии" писал о подбитом фрегате "Адмирал Макаров".

Также "Комментарии" писали о хакерах, выложивших в сеть документы по ядерной программе Ирана.

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