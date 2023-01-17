Великобритания давит на Германию, чтобы та отправила танки в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет, что Германия должна дать зеленый свет и подарить танки Leopard 2 Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин заявил, что его страна отправит эскадрон непобедимых танков Challenger 2 в Украину. Западные танки очутились в новом пакете военной помощи от Великобритании.

Неделей ранее Франция объявила, что отправит свои колесные танки в Украину. Решение французского президента похвалил Уоллес и призвал немецкие власти следовать за действиями своих союзников.

"После обсуждений с США и нашими европейскими союзниками мы надеемся, что пример, представленный Францией и нами, позволит тем странам, имеющим танки Leopard, также подарить их. Я знаю, что есть ряд стран, которые хотят сделать то же самое — никто не собирается этого делать сам", — сказал министр обороны Великобритании.

Под рядом стран Бен Уоллес имел в виду Польшу, которая заверила, что отправит свои танки в Украину как только получит разрешение от Германии, а также Финляндия, назвавшая одно условие для поставки танков на украинский фронт.

"Я бы призвал своих немецких коллег сделать это. Эти танки не являются наступательными, когда их используют для обороны", – заявил Бен Уоллес.

В ближайшее время пройдет встреча украинских союзников на американской военной базе Рамштайн, как отмечают военные эксперты, там могут объявить об отправке в Украину танков Leopard 2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Олафа Шольца, который назвал причины, почему Германия не хочет отправлять танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Чехия начала отправлять модернизированные танки Т-72 в Украину.

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