Путин будет прав: уже скоро Европа может подыграть Кремлю в отношении Украины

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Клименко Елена
Если лидеры Евросоюза не решатся пойти на обещанное ужесточение санкций в ответ на отказ России от перемирия, это станет опасным сигналом, ведь Кремль воспримет это как победу запугивания, убежден политолог Виктор Шлинчак.
Санкции Евросоюза против РФ. Фото: Reuters
По его словам, для европейских политиков важно придерживаться собственных слов. В случае, если санкционная риторика останется без действий, это означает, что Владимир Путин успешно давит на Запад, а обещания Европы теряют любой вес.
Он также прокомментировал возможные переговоры между РФ и Украиной в Турции. По его мнению, Путин может в последний момент придумать новый "заговор" или "провокацию" во избежание участия в переговорах и отказаться от инициативы временного перемирия.
Шлинчак также обратил внимание, что все стороны пытаются демонстрировать желание мира, хотя на самом деле каждый преследует собственную стратегическую цель.
Напомним, "Комментарии" писали, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что пока нет никаких реальных предпосылок для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. По словам эксперта, встреча в Стамбуле вряд ли состоится, ведь президент РФ Владимир Путин в нынешних обстоятельствах не поедет туда. Разве что ситуация радикально изменится, например, если на переговоры неожиданно прибудет Дональд Трамп.
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