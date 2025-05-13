Путин откровенно грезит по Одессе: стало известно о реальной угрозе оккупации города

Кремлевский правитель Владимир Путин не оставляет попыток реализовать стратегическую цель – лишить Украину выхода к Черному морю и взять под контроль ключевые регионы, в частности, Одессу. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный аналитик Иван Ступак.

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"Одесса для Москвы — не только порт. Это геополитический узел, позволяющий заблокировать Украину с моря, легитимизировать влияние в Приднестровье и давить на границы ЕС и НАТО", — подчеркнул эксперт.

По словам Ступака, к началу полномасштабного вторжения реализация этого сценария казалась вероятной. Но теперь, когда российская агентурная сеть в Украине потеряла влияние и компетенцию, а украинские власти очистились от пророссийских кадров, воплотить этот план стало гораздо сложнее.

Ранее российские спецслужбы имели возможность собирать информацию через инфильтрированных лиц в госструктурах, а также благодаря свободе передвижения между подконтрольными и оккупированными территориями. Сегодня же, по словам эксперта, агентура действует хаотично, не имея должного доступа к властным институтам.

Несмотря на то, что планы Кремля существуют, реальные ресурсы для их реализации, по оценке Ступака, недостаточны. Украинская контрразведка держит под наблюдением потенциальных коллаборантов, среди которых могут быть журналисты или чиновники, однако доказательной базы для открытия дел нет.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска осуществляют продвижение в Донецкой области, в частности в районе Константиновки. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил Иван Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины.