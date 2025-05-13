Зеленский сообщил, запрещал ли переговоры с Россией

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская сторона встречаться с кем-то другим, если, к примеру, Путин вместо себя отправит советников.
Владимир Зеленский. Скриншот из видео
Он подчеркнул, что россияне сами распространяют нарратив, что переговоры были запрещены самим же Зеленским.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский во время брифинга ответил на вопрос, приедет ли президент США Дональд Трамп на переговоры в Стамбул.
"Смотрите, у меня нет информации о том, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что я знаю гораздо больше вас. Есть определенные сигналы, но пока у нас нет подтверждения, что он будет там", — ответил Зеленский.
Президент заявил, что у него запланирована встреча в Анкаре с президентом Эрдоганом на 15 мая. Поэтому он будет ждать встречи с Путиным в Турции для прямых переговоров, чтобы отвергнуть попытки России манипулировать ситуацией.
"Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я хочу сразу сказать: "если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу — турецкая сторона готова",
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