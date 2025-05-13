Зеленский сообщил, запрещал ли переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская сторона встречаться с кем-то другим, если, к примеру, Путин вместо себя отправит советников.

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

"Да, я буду не один, факт. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем то, что было предложено".

Он подчеркнул, что россияне сами распространяют нарратив, что переговоры были запрещены самим же Зеленским.

"Я ввел в действие указ решения СНБО. Как это было? Украина много раз получала ультиматумы от Путина... Решением СНБО я сделал то, что и так говорит Конституция, что именно я выполняю эту миссию. И никто, кроме меня, не может вести переговоры по суверенитету Украины, никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский во время брифинга ответил на вопрос, приедет ли президент США Дональд Трамп на переговоры в Стамбул.

"Смотрите, у меня нет информации о том, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что я знаю гораздо больше вас. Есть определенные сигналы, но пока у нас нет подтверждения, что он будет там", — ответил Зеленский.

Президент заявил, что у него запланирована встреча в Анкаре с президентом Эрдоганом на 15 мая. Поэтому он будет ждать встречи с Путиным в Турции для прямых переговоров, чтобы отвергнуть попытки России манипулировать ситуацией.

"Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я хочу сразу сказать: "если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу — турецкая сторона готова",