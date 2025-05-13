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Принудительная эвакуация была объявлена в восьми населенных пунктах: где именно

В Донецкой области эвакуируют 79 детей: что известно

сегодня, 16:57
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Недилько Ксения

В Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Дружковской громады . Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин по результатам заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС Донетчины.

Принудительная эвакуация была объявлена в восьми населенных пунктах: где именно

Иллюстративное фото

Всего должны эвакуировать принудительно 79 детей с опекунами из 8 населенных пунктов: Николайполья, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское. Решение направлено на согласование военного командования и Координационного штаба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник объявил о срочной эвакуации для жителей двух приграничных городов Сумской области — Белополье и Ворожбы.

Михаил Мельник в Facebook опубликовал сообщение с призывом к эвакуации жителей двух городов Сумщины. По его словам, для жителей курсируют специальные автобусы для эвакуации.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", — сообщил Мельник.

Мельник подчеркнул, что запись на эвакуацию работает круглосуточно. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покинул Белополье и Ворожбу, работает специальный транзитный центр.

"Важно!! Если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться: на денежную помощь; статус ВПЛ; возможность найти жилье", — говорится в сообщении.                                                                                                                                              



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