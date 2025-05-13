Новый Папа бросит вызов Трампу: о чем идет речь

Новый Папа Римский может стать вызовом президенту США Дональду Трампу, считают эксперты из Ватикана.

Папа Лев XIV

Как отмечают западные медиа, мировое католическое сообщество с радостью восприняло новость об избрании Папы Льва XIV на должность преемника Франциска, скончавшегося в Пасхальный понедельник. Как каждый новоизбранный понтифик, Папа Лев стремится показать католикам мира свое видение будущего Церкви в первые 100 дней и годы своего правления. Одним из важных аспектов его служения станет взаимодействие с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.

Британский теолог профессор Анна Роулендс считает, что новый понтифик сможет избежать конфронтации и станет вызовом для противоречивого 78-летнего президента США.

"Я думаю, что он может стать достаточно разоружающим, – сказала она из Рима. – Он спокоен, вдумчив и очень не похож на Трампа. Если вы представите кого-то тихого, не шумного, обдумывающего свои слова и сосредоточенного, — это именно он".

По словам эксперта, Папа Лев XIV не будет конфронтационным из-за своей природы, однако содержание его слов может бросить вызов.

"Он не стремится судить Трампа, а хочет искреннего диалога ради настоящего человеческого блага, справедливого мира и мировой безопасности", — добавила Роулендс.

Профессор, ранее работавшая в Ватикане во время папства Франциска, уже встретилась с новым Папой после его избрания и назвала эту встречу "короткой, но очень приятной".

Хотя миллионы американцев радостно приветствовали нового понтифика, некоторые консерваторы по движению MAGA критикуют его, называя "слишком прогрессивным" из-за его позиций по администрации Трампа и поддержки беженцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский и новый Папа уже провели первый телефонный разговор. Кроме того, новоизбранный понтифик может посетить Украину.



