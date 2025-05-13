Путин скоро одержит победу: стало известно, как Европа предаст Украину

Если лидеры Евросоюза не решатся пойти на обещанное ужесточение санкций в ответ на отказ России от перемирия, это станет опасным сигналом, ведь Кремль воспримет это как победу запугивания, убежден политолог Виктор Шлинчак.

Санкции Евросоюза против РФ. Фото: Reuters

По его словам, для европейских политиков важно придерживаться собственных слов. В случае, если санкционная риторика останется без действий, это означает, что Владимир Путин успешно давит на Запад, а обещания Европы теряют любой вес.

"Это продемонстрирует, что Путин прав в своей тактике — мол, с Западом можно говорить только с позиции силы, а угрозы и шантаж дают желаемый эффект", — подчеркнул Шлинчак.

Он также прокомментировал возможные переговоры между РФ и Украиной в Турции. По его мнению, Путин может в последний момент придумать новый "заговор" или "провокацию" во избежание участия в переговорах и отказаться от инициативы временного перемирия.

"Это только политическая игра. Путин стремится начать активную наступательную фазу этим летом, и к ней готовился как минимум последние несколько месяцев. Реальные шансы на диалог с РФ могут появиться разве что осенью", — отметил эксперт.

Шлинчак также обратил внимание, что все стороны пытаются демонстрировать желание мира, хотя на самом деле каждый преследует собственную стратегическую цель.

Напомним, "Комментарии" писали, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что пока нет никаких реальных предпосылок для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. По словам эксперта, встреча в Стамбуле вряд ли состоится, ведь президент РФ Владимир Путин в нынешних обстоятельствах не поедет туда. Разве что ситуация радикально изменится, например, если на переговоры неожиданно прибудет Дональд Трамп.