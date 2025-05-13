"Нет времени играть": Зеленский сделал заявление о переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле. По словам президента, если Путин не приедет в Турцию, это будет означать неготовность России к любым переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что переговоры в Стамбуле с участием Путина покажут, реально ли существует готовность России к попыткам закончить войну. Еще одним фактором готовности Кремля к переговорам Зеленский назвал 30-дневное прекращение огня.

"Если Путин не приедет или если прекращение огня не будет поддержано им лично, это будет означать, что Россия не готова ни к каким переговорам. Нет времени играть в технические игры. Нам нужно быть сильнее", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что единственным вариантом давления на Россию для переговоров об окончании войны видит в усилении санкций, если Путин откажется от поездки в Стамбул.

Что касается режима тишины, то Зеленский ожидает полное прекращение огня на 30 дней. По словам президента, неважно, "будет ли это устная договоренность или документ" с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на вопрос, приедет ли Трамп на переговоры в Стамбул. По его словам, пока неизвестно, сможет ли президент США присутствовать в Турции, однако СМИ указывают на его визит в Стамбул, если Путин примет участие в переговорах с Зеленским.

Также "Комментарии" писали о заявлении руководителя ОП Андрея Ермака, который считает, что Путин докажет, что не хочет кончать войну в Украине, если не приедет в Стамбул для переговоров с Зеленским.