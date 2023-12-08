Отстает ли Украина от агрессора в вооружении: как поможет Запад

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина наращивает мощности своего ВПК, в том числе совместно с партнерами. В рамках украино-американской конференции оборонных индустрий в Вашингтоне стороны подписали Меморандум касательно обмена техническими данными, совместном ремонтно-техническом обеспечении, производстве систем противовоздушной обороны, критических боеприпасов. Также Белый дом сделал заявление по укреплению сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины. Какие прорывы и провалы у нас имеются с военно-техническим оснащением? Как действовать дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Оружие Украины. Фото из открытых источников
Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким мнением:
Тогда в порядке убывания этого провала выстраивается, по мнению эксперта, следующая последовательность.
1. У нас относительно неплохо с морскими дронами.
2. Затем идут, опять-таки, морские крылатые ракеты "Нептун", их сейчас активно модернизируют для использования по наземным целям.
3. По беспилотникам – фронтовым и дальним – есть хорошие разработки, но не хватает стандартизации и массовости, и здесь мы уже уступаем врагу.
4. Неплохой разработкой стала гаубица "Богдана", однако серии в 6 установок в месяц, как сейчас, не хватит даже для пополнения убыли орудий на фронте.
Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников акцентирует, что Украина критически нуждается в поддержке со стороны партнеров. И боеприпасы, выпуск которых мы, увы, не наладили за почти десять лет войны, тут занимают ведущее место.
Богдан Мирошников отмечает, что на следующий год у нас есть хорошие перспективы. Но нужно компенсировать потери – и человеческие, и в технике. И наращивать собственное производство вооружений, боеприпасов.
Комментируя военно-техническое обеспечение, он признал провалы в сроках поставок со стороны партнеров (задержки в месяцы), а также с производством собственного стратегического вооружения.
Читайте также на портале "Комментарии" — какую игру ведут партнеры: могут ли Украину подталкивать к переговорам с РФ.
Обсуждения
Новости