Отстает ли Украина от агрессора в вооружении: как поможет Запад

Украина наращивает мощности своего ВПК, в том числе совместно с партнерами. В рамках украино-американской конференции оборонных индустрий в Вашингтоне стороны подписали Меморандум касательно обмена техническими данными, совместном ремонтно-техническом обеспечении, производстве систем противовоздушной обороны, критических боеприпасов. Также Белый дом сделал заявление по укреплению сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины. Какие прорывы и провалы у нас имеются с военно-техническим оснащением? Как действовать дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Оружие Украины. Фото из открытых источников

По многим позициям мы серьезно отстаем от агрессора

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким мнением:

"Неадекватно рассуждать о прорывах, когда в конце второго года вторжения ВСУ критически зависят от поставок союзников практически по всем вооружениям. Поэтому честнее говорить о большей или меньшей степени провала".

Тогда в порядке убывания этого провала выстраивается, по мнению эксперта, следующая последовательность.

1. У нас относительно неплохо с морскими дронами.

2. Затем идут, опять-таки, морские крылатые ракеты "Нептун", их сейчас активно модернизируют для использования по наземным целям.

3. По беспилотникам – фронтовым и дальним – есть хорошие разработки, но не хватает стандартизации и массовости, и здесь мы уже уступаем врагу.

4. Неплохой разработкой стала гаубица "Богдана", однако серии в 6 установок в месяц, как сейчас, не хватит даже для пополнения убыли орудий на фронте.

"В остальном мы серьезно отстаем от агрессора, – констатирует Александр Кочетков. – Если продолжится начавшееся уменьшение западных поставок, то ВСУ уже не смогут наступать, и вынуждены будут уйти в оборону. Все анонсы о совместном производстве оружия с западными компания – это прекрасно, но реальный выпуск продукции там пойдет лишь в 2025 году, то есть, с отставанием в полтора года от необходимого. Исключением является совместное предприятие с "Байрактаром", чья продукция должна появиться в 2024 году. Но это в том случае, если мы не испортим отношения с Турцией, как случилось, например, с Польшей".

Помощь от партнеров мы получим, просто чуть позже

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников акцентирует, что Украина критически нуждается в поддержке со стороны партнеров. И боеприпасы, выпуск которых мы, увы, не наладили за почти десять лет войны, тут занимают ведущее место.

конечно, влияет на нас. Но помощь мы получим. Просто чуть позже, – уверяет эксперт. – Европа же десятилетиями уменьшала расходы на оборонку, увеличивая на социалку. Потому ВПК там тяжело раскочегаривается. Надо время. Процесс идет ". "То, что в США сейчас внутриполитическая турбулентность,

Богдан Мирошников отмечает, что на следующий год у нас есть хорошие перспективы. Но нужно компенсировать потери – и человеческие, и в технике. И наращивать собственное производство вооружений, боеприпасов.

"В 2024-м есть шансы достичь оперативно-стратегического успеха на одном-двух участках фронта. И это поможет нам при следующих операциях. Русские откатятся в оборону, мы получим все шансы на стратегический успех, который позволит добиться изначальных своих целей – деоккупация Украины в границах 1991 года, существенное снижение военных возможностей РФ", – поясняет эксперт.

Комментируя военно-техническое обеспечение, он признал провалы в сроках поставок со стороны партнеров (задержки в месяцы), а также с производством собственного стратегического вооружения.

Всё это говорит о наших успехах в сфере ВПК. Но сделать еще нужно многое. Особенно по части баллистических, крылатых ракет", – считает Богдан Мирошников. "К успехам можно отнести то, что наши дальние дроны спокойно летают по территории РФ, вражеское ПВО выкашивается в Крыму, причем, зачастую новыми видами вооружений. Российский флот вынужден был удирать из Севастополя

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