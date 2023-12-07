Может ли Украина похвастаться военно-техническим прорывом: какие сложности

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к оборонным компаниям США с предложением совместно производить вооружение. Это происходит на фоне снижения поддержки нашей страны как со стороны Штатов, так и со стороны ЕС, не способного выполнить собственное обещание о миллионе боеприпасов для ВСУ до весны следующего года. Министр обороны Украины Рустем Умеров уверяет, что оружие и техника, которую предоставили нам западные партнеры, помогли ВСУ освободить около 50% территорий, захваченных российскими захватчиками. Также известно, что в рамках украино-американской конференции оборонных индустрий в Вашингтоне между украинской и американской сторонами подписал Меморандум о сотрудничестве касательно совместно производства и обмена техническими данными. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" военно-технические прорывы и проблемы Украины.
Военная техника. Фото: из открытых источников
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:
По словам эксперта, речь, прежде всего, о совместных проектах в сфере производства систем ПВО, боеприпасов, ремонтно-технических работах.
Эксперт акцентирует, что реформированный госконцерн "Укроборонпром" (сейчас – Акционерное Общество "Украинская оборонная промышленность") уже активно продвигается в данном направлении. В том числе в ракурсе международного сотрудничества и наращивания собственных мощностей.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что у нас уже есть совместное производство вооружений. К примеру, по модернизации комплекса БУК (там ракеты уже американские).
Но не факт, что такое производство находится на территории Украины, отмечает эксперт.
По его словам, локализация производств на украинскую территорию имеет ряд сложностей.
1. Большие риски из-за продолжающейся войны. В любой момент может прилететь ракета или дрон.
2. Военные технологии — специфический товар. И передача их в пользование другой стране – редкий случай. Возможна разве что покупка лицензий, но, опять же, учитывая войну… (см. пункт 1).
Он акцентирует, что западное вооружение, даже, если будет производиться на территории Украины, партнеры могут не разрешать использовать по территории РФ (как не разрешают сейчас).
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Ігор
сегодня, 16:47
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