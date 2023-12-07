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Может ли Украина похвастаться военно-техническим прорывом: какие сложности

Украина делает акцент на совместных с партнерами проектах в сфере производства систем ПВО, боеприпасов, ремонтно-технических работах

сегодня, 16:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к оборонным компаниям США с предложением совместно производить вооружениеЭто происходит на фоне снижения поддержки нашей страны как со стороны Штатов, так и со стороны ЕС, не способного выполнить собственное обещание о миллионе боеприпасов для ВСУ до весны следующего годаМинистр обороны Украины Рустем Умеров уверяет, что оружие и техника, которую предоставили нам западные партнеры, помогли ВСУ освободить около 50% территорий, захваченных российскими захватчикамиТакже известно, что в рамках украино-американской конференции оборонных индустрий в Вашингтоне между украинской и американской сторонами подписал Меморандум о сотрудничестве касательно совместно производства и обмена техническими данными. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" военно-технические прорывы и проблемы Украины.

Может ли Украина похвастаться военно-техническим прорывом: какие сложности

Военная техника. Фото: из открытых источников

Нам необходима продуктивность своего производства

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:


"Виден явный прогресс в рамках оборонного производства Украины, сотрудничества в этой сфере с Западом в целом и с США в частности, где 5-6 декабря прошел форум оборонных индустрийПервая его часть, кстати, состоялась в Киеве в конце сентябряНаше сотрудничество в данной сфере явно усиливается. Подписываются заявления о намерениях его углублять и расширять. Возможно, за закрытыми дверямидаже определенные контракты".

По словам эксперта, речь, прежде всего, о совместных проектах в сфере производства систем ПВО, боеприпасов, ремонтно-технических работах.

"Это огромный позитив, – уверяет Катерина Коваль. – Кроме пакетов военной помощи, очередной из которых от США мы получили на дняхкроме наших новых запросов, среди которых истребители F-18 "Хорнет", беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk, нам необходима продуктивность своего производства".

Эксперт акцентирует, что реформированный госконцерн "Укроборонпром" (сейчас – Акционерное Общество "Украинская оборонная промышленность") уже активно продвигается в данном направлении. В том числе в ракурсе международного сотрудничества и наращивания собственных мощностей.

"Так что движемся в верном направлении, приближающем нас к победе", – констатирует Катерина Коваль.

Локализация производств на украинскую территорию имеет ряд сложностей

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что у нас уже есть совместное производство вооружений. К примеру, по модернизации комплекса БУК (там ракеты уже американские).

Но не факт, что такое производство находится на территории Украины, отмечает эксперт.

По его словам, локализация производств на украинскую территорию имеет ряд сложностей.

1. Большие риски из-за продолжающейся войны. В любой момент может прилететь ракета или дрон.

2. Военные технологии — специфический товар. И передача их в пользование другой стране – редкий случай. Возможна разве что покупка лицензий, но, опять же, учитывая войну… (см. пункт 1).

"Учитывая это, можем рассчитывать на создание разве что сервисных центров по обслуживанию тех же танков "Леопард", "Абрамс". На некую "отверточную сборку" на территории Украины. Не более. Нам следует делать ставку на собственное производство, на свои патенты. Используя свои научные разработки, свои умы. У нас масса мощных технических вузов. КПИ, Национальный авиационный университет, ХАИ, Днепровские технические вузы. Все они должны выдавать на гора свои наработки. При соответствующем финансировании со стороны государства. Чтобы это было наше, работало у нас, находилось под нашим контролем", – поясняет Тарас Загородний.

Он акцентирует, что западное вооружение, даже, если будет производиться на территории Украины, партнеры могут не разрешать использовать по территории РФ (как не разрешают сейчас).

"Так что еще и поэтому нам нужно максимально самим производить дроны, ракеты, технику, ЗРК малой дальности", – говорит эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:47

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