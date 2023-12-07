Остин провел встречу за закрытыми дверями с Умеровым: о чем шла речь

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Кравцев Сергей
Министр обороны США Ллойд Остин провел в Пентагоне двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Пентагон.
Ллойд Остин и Рустем Умеров. Фото из открытых источников
Как говорится в заявлении ведомства, перед началом переговоров между должностными лицами за закрытыми дверями министр обороны США публично подтвердил поддержку Киева со стороны Вашингтона.
В сообщении Пентагона говорится, что двусторонние переговоры между министрами основывались на разговорах, которые состоялись в прошлом месяце в Киеве, и включали стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих вооруженных сил.
Стоит напомнить, что Белый дом сделал заявление по укреплению сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины. В нем он объявил о формировании межведомственной группы, состоящей из представителей Госдепа Пентагона и Министерства торговли США. Эта группа будет поддерживать украинских партнеров относительно потенциальных операций и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.
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