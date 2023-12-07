Остин провел встречу за закрытыми дверями с Умеровым: о чем шла речь

Министр обороны США Ллойд Остин провел в Пентагоне двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Пентагон.

Ллойд Остин и Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Как говорится в заявлении ведомства, перед началом переговоров между должностными лицами за закрытыми дверями министр обороны США публично подтвердил поддержку Киева со стороны Вашингтона.

"Украина вернула себе большую часть территории, захваченной РФ с момента ее неспровоцированного (полномасштабного) вторжения в феврале 2022 года. Поэтому мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Я уверен, что наши союзники и партнеры также будут (вместе) с нами", – заявил Остин.

В сообщении Пентагона говорится, что двусторонние переговоры между министрами основывались на разговорах, которые состоялись в прошлом месяце в Киеве, и включали стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих вооруженных сил.

Стоит напомнить, что Белый дом сделал заявление по укреплению сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины. В нем он объявил о формировании межведомственной группы, состоящей из представителей Госдепа Пентагона и Министерства торговли США. Эта группа будет поддерживать украинских партнеров относительно потенциальных операций и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.

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