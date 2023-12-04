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Slava Kot
Генерал Сухопутных сил США в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна увеличить производство боеприпасов для успешного противостояния в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ходжеса для издания "Голос Америки".
Генерал США призвал производить больше боеприпасов в Украине. Фото из открытых источников
Генерал Бен Ходжес неоднократно критиковал союзников Украины, оказывающих малое количество помощи или затягивающих с поставками оружия. В частности, Ходжес указывает, что США увеличили производство снарядов в четыре раза для нужд Украины, но этого мало. По его мнению, здесь нужна "политическая воля".
Вместе с тем Ходжес также призвал обратить внимание и на украинские мощности для производства боеприпасов.
Американский генерал объясняет, что Украина была сердцем промышленности СССР, поэтому должна сделать все для увеличения производства необходимого вооружения. Ходжес также указывает, что производство боеприпасов во время войны возможно, как пример он привел Германию в 1944 году, которая, несмотря на бомбардировки британцев и американцев, достигла пика по производству самолетов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил.
Также "Комментарии" писали о Финляндии, разоблачившей секретный план России. Российские спецслужбы планировали организовать митинги и дестабилизировать ситуацию в Швеции и Финляндии, чтобы заблокировать странам вступление в НАТО.
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сегодня, 16:20
Ходжес міряє по собі і те як би діяв Захід. Якби Захід зіштовхнувся з небезпекою він би зробив все щоб не допустити, створити захисні споруди, воював заради якомога скоріше захистити себе та вернутись до нормального життя. Корумпований нацизм зацікавлений тягнути з війною десятки років в нього це бізнес. Йому все готове дають ще й дозволяють красти більшу частку. Який у шахраїв стимул припиняти красти? Подивіться яке розкішне життя влади депутатів синагог ..., навіть за кілька кілометрів від лінії фронту. Ще й виборів не буде. Ви виховали мільйони чиновників-паразитів, які зацікавлені тягнути і нічого не робити.