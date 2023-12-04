Генерал США призвал украинцев быть честными: "Что сделала Украина после 2014 года"

Генерал Сухопутных сил США в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна увеличить производство боеприпасов для успешного противостояния в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ходжеса для издания "Голос Америки".



Генерал США призвал производить больше боеприпасов в Украине. Фото из открытых источников

Генерал Бен Ходжес неоднократно критиковал союзников Украины, оказывающих малое количество помощи или затягивающих с поставками оружия. В частности, Ходжес указывает, что США увеличили производство снарядов в четыре раза для нужд Украины, но этого мало. По его мнению, здесь нужна "политическая воля".

Вместе с тем Ходжес также призвал обратить внимание и на украинские мощности для производства боеприпасов.

"Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны были быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованным, что Запад не предоставляет больше. А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов?", — говорит Ходжес.

Американский генерал объясняет, что Украина была сердцем промышленности СССР, поэтому должна сделать все для увеличения производства необходимого вооружения. Ходжес также указывает, что производство боеприпасов во время войны возможно, как пример он привел Германию в 1944 году, которая, несмотря на бомбардировки британцев и американцев, достигла пика по производству самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил.

Также "Комментарии" писали о Финляндии, разоблачившей секретный план России. Российские спецслужбы планировали организовать митинги и дестабилизировать ситуацию в Швеции и Финляндии, чтобы заблокировать странам вступление в НАТО.