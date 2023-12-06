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Стала известна страна, которая поставит Украине 200 тысяч артиллерийских снарядов

Украина получит от Германии 200 тысяч артиллерийских снарядов

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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ВСУ в ближайшие месяцы получат от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью немецкому "ZDF" заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Стала известна страна, которая поставит Украине 200 тысяч артиллерийских снарядов

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Германии отметил, что оборонная промышленность стран не может производить соответствующую продукцию достаточно быстро.


Министр, комментируя поставки западного оружия в Украину, указал, что сейчас отстают от целей стран-партнеров. 

Писториус отметил, что планы поставок недовыполняются из-за того, что оборонная промышленность стран не может производить необходимое количество продукции быстро.

Так, говоря о цели ЕС поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов к весне он отметил: "Эта цифра породила ожидания, которые в конце концов не оправдались. Для оружейной промышленности, которая восходит к мирному времени, нелегко произвести миллион".

При этом министр обороны намекнул, что в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится. По его словам, только Германия поставит почти 200 тысяч боеприпасов.

"Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", — подчеркнул Писториус.

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