logo

BTC/USD

43859.50

ETH/USD

2273.58

LTC/USD

74.08

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления
commentss НОВОСТИ Все новости

WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления

По мнению обозревателя Холмана Дженкинса-младшего, сейчас Вашингтон поддерживает наступление Украины "половинчатым способом"

сегодня, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вопрос предоставления полноценной поддержки Украине не решится до дня выборов президента США, а, возможно, и дольше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Обозреватель "The Wall Street Journal" Холман Дженкинс-младший отметил, что Соединенные Штаты Америки должны были бы поддержать желание Украины начать быстрое наступление и активнее оказывать Киеву военную и политическую поддержку, чтобы преодолеть российскую агрессию. Сейчас же Вашингтон поддерживает наступление "половинчатым способом". Той поддержки, которую предоставляют американцы, хватает лишь для частичного продвижения и сдерживания РФ.


Автор считает, что Украина не должна уступать собственные территории, а быть восстановлена в ее границах 1991 года, при этом в Киеве "должны понять, что путь интеграции с западными структурами безопасности и наращивание военной мощи Украины является долгим".

"США должны помочь себе и Украине, стоя между президентом Владимиром Зеленским и требованием его избирателей относительно быстрого и счастливого конца, которого нет в планах. Сейчас имеет значение длительная политическая борьба. ... Войну невозможно выиграть на земле. Украина не пойдет на Кремль, чтобы установить новый режим, чтобы заключить мир на условиях Украины", — пишет журналист.

Пот его мнению, сейчас время на стороне Запада, когда Киев и Запад готовы начать играть на долгосрочную перспективу. Но для этого нужен другой тип президента, чем предложенный двумя сегодняшними фаворитами избирательной кампании.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Владимир Путин делает ставку на 2024-й год: готов ли он к открытой войне с Западом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!