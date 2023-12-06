WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления

Вопрос предоставления полноценной поддержки Украине не решится до дня выборов президента США, а, возможно, и дольше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Обозреватель "The Wall Street Journal" Холман Дженкинс-младший отметил, что Соединенные Штаты Америки должны были бы поддержать желание Украины начать быстрое наступление и активнее оказывать Киеву военную и политическую поддержку, чтобы преодолеть российскую агрессию. Сейчас же Вашингтон поддерживает наступление "половинчатым способом". Той поддержки, которую предоставляют американцы, хватает лишь для частичного продвижения и сдерживания РФ.

Автор считает, что Украина не должна уступать собственные территории, а быть восстановлена в ее границах 1991 года, при этом в Киеве "должны понять, что путь интеграции с западными структурами безопасности и наращивание военной мощи Украины является долгим".

"США должны помочь себе и Украине, стоя между президентом Владимиром Зеленским и требованием его избирателей относительно быстрого и счастливого конца, которого нет в планах. Сейчас имеет значение длительная политическая борьба. ... Войну невозможно выиграть на земле. Украина не пойдет на Кремль, чтобы установить новый режим, чтобы заключить мир на условиях Украины", — пишет журналист.

Пот его мнению, сейчас время на стороне Запада, когда Киев и Запад готовы начать играть на долгосрочную перспективу. Но для этого нужен другой тип президента, чем предложенный двумя сегодняшними фаворитами избирательной кампании.

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