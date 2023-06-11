О чем говорит оживление на фронте – в чем ошибся Запад относительно контрнаступления ВСУ

Представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Контрнаступление уже идет полным ходом

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

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безусловно, расстроил наших военных, но точно их не остановил. Планы были скорректированы и сейчас мы видим, что основные боевые действия происходят на Бахмутском и Запорожском направлениях". "Можно уверенно и четко констатировать, что так ожидаемое украинское контрнаступление уже идет полным ходом. Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

Украинская сторона, поясняет эксперт, старается максимально сохранять в тайне масштабы нашего продвижения – до момента окончательного закрепления на новых позициях.

на встрече с журналистами высказались о якобы полном провале украинского "контрнаступа", но при этом говорили они с грустными лицами. Любопытный аспект заключается в том, – акцентирует Иван Ступак, – что по не очень оптимистичным сообщениям российских военкоров, ВСУ основные свои наступательные усилия осуществляют именно в темное время суток. Это делается с целью максимального использования преимуществ ночной оптики западной тяжелой техники, чему мало что могут противопоставить войска агрессора". "При этом, российская сторона пытается максимально информационно приукрасить свои успехи в уничтожении украинской техники, чтобы придать своим войскам больше мотивации и уверенности. С этой целью министр обороны РФ Сергея Шойгу и президент РФ Владимир Путин

Вероятно, прогнозирует эксперт, уже на следующей неделе мы сможем получить официальные данные об успешном продвижении наших военных на Запорожском направлении.

Расчеты многих и внешних, и внутренних политиков и аналитиков на то, что контрнаступления будет стремительным – явно самообман

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что война – это путь тумана и обмана. В известном трактате об искусстве войны Сунь-Цзы (китайский стратег и мыслитель) есть раздел о девяти местностях, где могут происходить события и битвы войны, отмечает она. Сейчас мы, похоже, наблюдаем, как только начинается выбор той местности, где произойдет большая битва летней военной кампании 2023 года.

"Потому давать оценки именно действиям украинских военных на линии боевого соприкосновения, как это одномоменто с нашими врагами (и росполитиками, и российскими военкорами и блогерами) стали делать и аналитики западной союзнической коалиции, очень преждевременно", – считает эксперт.

Армии, поясняет она, только разворачиваются с обеих сторон. Успехи, как и поражения, пока явление временное, локальное.

"И да, мы ждем информацию только из проверенного источника – Генштаба. Всё остальное – от лукавого. Помните о режиме тишины – хочется сказать не только в адрес украинских коллег-комментаторов, но и того же ISW, ряда крупных западных СМИ", – отмечает Светлана Кушнир.

На фоне этого всего тумана на полях сражений, продолжает она, очень хорошо видны очертания российских информационных атак. Их главная задача – введение в ступор и апатию украинского общества. А также, за счет победных реляций, укрепить дух росармейца и в глазах российского народа попытаться снова оправдать так называемую "СВО" (по сути – украино-российскую войну).

дабы эффективно противостоять в воздухе россиянами. И именно этот фактор, как и системная работа артиллерии ВСУ, даст нам понимание того самого пресловутого контрнаступления", – резюмирует Светлана Кушнир. "Силы Обороны Украины с прошлого года воюют в условиях позиционной войны. А это, напомню, всегда война ресурсов (людских, техники, боеприпасов). Мы знали, что регулярные части ВС РФ готовятся по всей линии, идет боевое слаживание, велась работа по укреплению боевых позиций. Потому расчеты многих и внешних, и внутренних политиков и аналитиков на то, что контрнаступления будет стремительным – явно самообман. К таким условиям ведения боевых действий мы готовились совместно с коалицией "Рамштайн", собирая по всему миру технику и боекомплекты. Верим, что в ближайшее время нам дадут современную боевую авиацию

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