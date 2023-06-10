В ВСУ объяснили российскую ИПСО по "контрнаступлению"

Страна-агрессор активно использует пропаганду для распространения фейков о "контрнаступлении" украинских воинов. Пытается таким образом "поддержать" своих солдат. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал управления стратегических коммуникаций ВСУ.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Среди основных причин распространения фейков: деморализация населения и военных ВСУ; попытка оказать поддержку своим солдатам.

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"Демонстрации и иллюстрации якобы уничтожений авиацией, артиллерией, противотанкистами и другими должно (Ред. – по мнению пропагандистов) формировать уверенность и психологическую устойчивость у российских солдат. Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основной в российской армии", — сообщает СтратКом.

В то же время отмечается, что россияне не могут скрыть фото и видео, на которых оккупанты покидают свои позиции. Эти кадры уже есть в сети и при желании сами же оккупанты могут видеть, как поступает "вторая армия мира".

Отметим, тема украинского контрнаступления активно продолжает муссироваться в информационном пространстве. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что оно идет на четырех направлениях (Донбасс и Запорожская область). Российский диктатор Владимир Путин также уверяет, что ВСУ пошли вперед. Но традиционно рассказывает сказки, что "мужественные российские солдаты" все атаки отразили. Начали появляться данные о потерях как у ВСУ, так и в оккупационной армии. Что важно понимать о происходящем сейчас на фронтах и вокруг них (в информационном пространстве)? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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