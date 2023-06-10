logo

BTC/USD

25716.47

ETH/USD

1744.73

LTC/USD

77.11

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ объяснили российскую ИПСО по "контрнаступлению"
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ объяснили российскую ИПСО по "контрнаступлению"

Распространением фейков россияне пытаются "поддержать" своих солдат

сегодня, 13:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор активно использует пропаганду для распространения фейков о "контрнаступлении" украинских воинов. Пытается таким образом "поддержать" своих солдат. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В ВСУ объяснили российскую ИПСО по "контрнаступлению"

ВСУ. Фото: из открытых источников

Среди основных причин распространения фейков: деморализация населения и военных ВСУ; попытка оказать поддержку своим солдатам.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Демонстрации и иллюстрации якобы уничтожений авиацией, артиллерией, противотанкистами и другими должно (Ред. – по мнению пропагандистов) формировать уверенность и психологическую устойчивость у российских солдат. Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основной в российской армии", — сообщает СтратКом.

В то же время отмечается, что россияне не могут скрыть фото и видео, на которых оккупанты покидают свои позиции. Эти кадры уже есть в сети и при желании сами же оккупанты могут видеть, как поступает "вторая армия мира".

Отметим, тема украинского контрнаступления активно продолжает муссироваться в информационном пространстве. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что оно идет на четырех направлениях (Донбасс и Запорожская область). Российский диктатор Владимир Путин также уверяет, что ВСУ пошли вперед. Но традиционно рассказывает сказки, что "мужественные российские солдаты" все атаки отразили. Начали появляться данные о потерях как у ВСУ, так и в оккупационной армии. Что важно понимать о происходящем сейчас на фронтах и вокруг них (в информационном пространстве)? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление – что сейчас происходит на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/18381
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!