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Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты оцепили морг

О потерях окупантов, по опосредованным свидетельствам, рассказал Генштаб ВСУ

сегодня, 21:51
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Автор:

Константин Куликов

Свидетельство значительных потерь оккупантов на запорожском направлении фронта, где сейчас происходят активные бои, обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты оцепили морг

ВСУ атакует

"Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть, — отмечается в сообщении. — Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается".


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Также Генштаб отмечает, что в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

"(Противником — ред.) нанесены авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области, — сказано также в сообщении. — Совершены артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времьевка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон".

Напомним, что президент РФ Путин признал начало украинского контрнаступления. Ему сегодня ответил президент Украины Владимир Зеленский, также де-факто признавший начало украинского наступления.

Министерство обороны Украины призвало сограждан отнестись с пониманием к нежеланию ВСУ комментировать каждый российский фейк, который враждебная пропаганда вбрасывает в социальные сети.

Британская разведка осторожно констатировала ограниченные успехи ВСУ на определенных участках запорожского направления.



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