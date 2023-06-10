Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты оцепили морг

Свидетельство значительных потерь оккупантов на запорожском направлении фронта, где сейчас происходят активные бои, обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ атакует

"Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть, — отмечается в сообщении. — Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается".

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Также Генштаб отмечает, что в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

"(Противником — ред.) нанесены авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области, — сказано также в сообщении. — Совершены артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времьевка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон".

Напомним, что президент РФ Путин признал начало украинского контрнаступления. Ему сегодня ответил президент Украины Владимир Зеленский, также де-факто признавший начало украинского наступления.

Министерство обороны Украины призвало сограждан отнестись с пониманием к нежеланию ВСУ комментировать каждый российский фейк, который враждебная пропаганда вбрасывает в социальные сети.

Британская разведка осторожно констатировала ограниченные успехи ВСУ на определенных участках запорожского направления.