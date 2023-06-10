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Министерство обороны задало всем украинцам три вопроса

Анна Маляр, в очередной раз, призвала украинцев не поддаваться на вбросы российской пропаганды, сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений от ВСУ

сегодня, 17:52
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Автор:

Константин Куликов

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему ВСУ не информируют в режиме "нон-стоп" о боевых действиях, которые сейчас продолжаются на многих участках фронта. Она призывает не верить и не реагировать на российскую пропаганду, которая распространяется соцсетями. Об этом сообщают "Комментарии".

Министерство обороны задало всем украинцам три вопроса

ВСУ идет вперед

"Что для нас сейчас самое главное? Победа! — пишет Анна Маляр в своем телеграмм-канале. — Пока наши бойцы воюют, ответьте на такие вопросы: готов ли я ради помощи нашим войскам узнать об освобождении того или иного населенного пункта не в момент физического захода туда наших, а после их там закрепления? Готов ли я ради победы пережить информационные атаки врага с разными провокационными вбросами по ведению боевых действий и не ждать, что ВСУ начнет по поводу каждого видео и поста оправдываться?".


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Напомним, что сейчас ведутся активные боевые действия на Бахмутском, Авдеевском, Угледарском и Запорожском направлениях. На всех них ВСУ активно уничтожает врага. Противник сообщает о потерях в рядах ВСУ, Силы обороны об уничтожении вражеской техники и бегстве на определенных участках рашистов.

Британская разведка осторожно признала захват ВСУ первой линии окопов рашистов на Запорожском направлении.

"В некоторых районах украинские войска, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других участках украинские войска продвигаются медленнее", — сообщают британские аналитики.

Тем временем, в ВСУ объяснили российскую ИПСО относительно "контрнаступления".

Страна-агрессор активно использует пропаганду для распространения фейков о "контрнаступлении" украинских воинов. Пытается таким образом "поддержать" своих солдат.



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