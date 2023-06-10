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ВСУ уничтожили гордость российской армии

В боях на запорожском направлении россияне потеряли ценный образец техники

10 июня 2023, 22:52
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Автор:

Константин Куликов

Фотографии двух уничтоженных российских реактивных систем залпового огня ТОС-1 "Солнцепёк" опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ уничтожили гордость российской армии

"Солнцепек" спекся

Первая машина уничтожена на юге Донецкой области подразделением аэроразведки 129-й бригады ТРО Кривого Рога совместно с 55-й артиллерийской бригадой, вторая — 9 июня, на Запорожском направлении. Как отмечает Юрий Бутусов, это результаты работы САУ М109А6 "Паладин" одной из механизированных бригад ВСУ при корректировке дроном Нацгвардии.


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Тяжёлая огнемётная система (ТОС) — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путём воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

Напомним, что и Путин, и Зеленский де-факто признали начало украинского наступления. Активные бои сейчас происходят на запорожском направлении, о чем пишут, как оккупанты, так и украинский Генштаб. Рашисты пытаются скрыть свои потери, поэтому оцепили морг Бердянска. А британская разведка осторожно признает первые успехи ВСУ на этом направлении.

Впрочем, Минобороны призывает не спешить с выводами и дождаться официальных сообщений, и главное — не верить российским вбросам в соцсетях.



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