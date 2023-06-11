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Украинские военные проводят сверхсложную тактическую операцию, - ISW

Аналитики уверены, что ВСУ пытаются организовать нелегкие тактические действия на фронте. В то же время, враг остается опасным, поэтому впереди тяжелая борьба

сегодня, 08:40
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление американского Института изучения войны (ISW).

Украинские военные проводят сверхсложную тактическую операцию, - ISW

Аналитики рассказали, что происходит на фронте

По мнению экспертов, усилия украинской армии сейчас направлены на проведение фронтального штурма подготовленных оборонных позиций, который осложнен отсутствием поддержки в воздухе. Однако эти начальные усилия не следует экстраполировать как дальнейший прогноз всех украинских операций.


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"Неудивительно, что ВСУ понесут потери во время первых атак. Однако начальные атаки не являются репрезентативными для всех украинских операций. Российская армия остается опасной, и украинские силы, безусловно, столкнутся в нелегком противостоянии. Но Украина еще не опрокинула подавляющее большинство своих контрнаступательных сил" , а оборона РФ не равномерна на всех участках линии фронта", – подчеркнули эксперты.

Также, на кадрах, опубликованных 8 и 9 июня, наблюдается, что ВСУ отражая атаки российской армии, использовали западные высокоточные боеприпасы для уничтожения по меньшей мере двух российских термобарических артиллерийских систем ТОС-1А. Это довольно разрушительные, но дефицитные военные средства.

"Очевидная зависимость российских войск от конкретных артиллерийских средств заслуживает внимания, поскольку точные украинские удары по этим системам потенциально могут усложнить возможности РФ, а российские силы вряд ли будут иметь достаточно систем ТОС-1А, чтобы обеспечить одинаковый уровень огневой поддержки по всей линии фронта", – отметили в ISW.

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