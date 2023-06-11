Украинские военные проводят сверхсложную тактическую операцию, - ISW

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление американского Института изучения войны (ISW).



Аналитики рассказали, что происходит на фронте

По мнению экспертов, усилия украинской армии сейчас направлены на проведение фронтального штурма подготовленных оборонных позиций, который осложнен отсутствием поддержки в воздухе. Однако эти начальные усилия не следует экстраполировать как дальнейший прогноз всех украинских операций.

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"Неудивительно, что ВСУ понесут потери во время первых атак. Однако начальные атаки не являются репрезентативными для всех украинских операций. Российская армия остается опасной, и украинские силы, безусловно, столкнутся в нелегком противостоянии. Но Украина еще не опрокинула подавляющее большинство своих контрнаступательных сил" , а оборона РФ не равномерна на всех участках линии фронта", – подчеркнули эксперты.

Также, на кадрах, опубликованных 8 и 9 июня, наблюдается, что ВСУ отражая атаки российской армии, использовали западные высокоточные боеприпасы для уничтожения по меньшей мере двух российских термобарических артиллерийских систем ТОС-1А. Это довольно разрушительные, но дефицитные военные средства.

"Очевидная зависимость российских войск от конкретных артиллерийских средств заслуживает внимания, поскольку точные украинские удары по этим системам потенциально могут усложнить возможности РФ, а российские силы вряд ли будут иметь достаточно систем ТОС-1А, чтобы обеспечить одинаковый уровень огневой поддержки по всей линии фронта", – отметили в ISW.

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