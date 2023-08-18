Действительно ли Украину готовят к переговорам с Россией – чего ждать дальше

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя скандал с главой его канцелярии, заявившего о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе, подчеркнул, что только Украина принимает решение, когда есть смысл включаться в какие-то переговоры и что на них обсуждать. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Киев не чувствует давления Запада, и что у партнеров есть стойкое понимание – освобождение будет продолжаться столько, сколько необходимо, если украинский народ продолжит поддерживать идею полной деоккупации своей земли. Тем временем Россия устами самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вновь пытается запугать, что способна "перемолоть" Украину. А экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что западные союзники допускают возможную "патовую" ситуацию на поле боя, а также рассматривают последствия этой ситуации для Украины и НАТО. О чем говорят усилившиеся пляски вокруг переговорного кейса? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким мнением:
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Так что, продолжает эксперт, ведется мощная работа. Дипломаты, советники постоянно коммуницируют, обмениваются мыслями, работают над согласованием формулировок.
Он акцентирует, что стратегия президента Украины в том, чтобы на РФ больше давили санкционно, нам давали больше оружия, а наша формула мира продолжала прирастать сторонниками. Эффективность именно этого треугольника приближает нашу победу, констатирует эксперт-международник.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, сделавший то самое резонансное заявление о размене части территорий Украины на вступление в НАТО уже извинился за свои слова. Однако сказаны они были. И слово, как известно, не воробей...
По ее словам, у того же секретаря НАТО, попавшего в скандал, нет мандата говорить от имени Альянса. И то, что генсек Альянса Столтенберг фактически извиняется за своего подчиненного – хороший знак. Означающий, что институционно НАТО не закрывает двери для Украины. И, как подчеркивается, именно мы будем решать — когда и на каких условиях проводить переговоры.
Важным она считает и то, что продолжается процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины.
При этом она призывает понимать, что варианта, который устраивал бы всех, попросту не существует. И выход на какие-то переговорные позиции — всегда болезненный процесс для каждой из сторон конфликта.
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поясняет, что Москва всячески пытается в очередной раз убедить наших западных партнеров начать переговоры. С этим, уверен он, связаны соответствующие заявления со стороны отдельных чиновников НАТО. Об этом же – моменты из интервью Лукашенко пропагандистке Панченко. Мол, давайте лучше сейчас садиться за стол переговоров, а то дальше будет хуже.
Он предполагает, что если мы сумеем осуществить прорыв, значительно уничтожив потенциал оккупационных войск, это позволит нашим партнерам оказывать Украине военную помощь в существенных объемах, как было после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.
"Нет сомнений, что псевдомиротворческая риторика и вбросы в ближайшее время усилятся. Особенно на фоне стартующего осенью очередного политического сезона, включая те же парламентские выборы в Польше, Словакии. А ближе к зиме начнет активно разворачиваться предвыборная кампания в США (президентские выборы состоятся в ноябре 2024-го), – подчеркивает эксперт. – Учитывая, что действующий глава Белого дома Джо Байден подал в Конгресс новый запрос о выделение многомиллиардной помощи Украине, в Вашингтоне, похоже, понимают, что, скорее всего, военные действия продолжаться и в следующем году. Ну, а пока важно создать залог для справедливого мира. Выбороть который нам предстоит на поле боя".
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