Действительно ли Украину готовят к переговорам с Россией – чего ждать дальше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя скандал с главой его канцелярии, заявившего о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе, подчеркнул, что только Украина принимает решение, когда есть смысл включаться в какие-то переговоры и что на них обсуждать. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Киев не чувствует давления Запада, и что у партнеров есть стойкое понимание – освобождение будет продолжаться столько, сколько необходимо, если украинский народ продолжит поддерживать идею полной деоккупации своей земли. Тем временем Россия устами самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вновь пытается запугать, что способна "перемолоть" Украину. А экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что западные союзники допускают возможную "патовую" ситуацию на поле боя, а также рассматривают последствия этой ситуации для Украины и НАТО. О чем говорят усилившиеся пляски вокруг переговорного кейса? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Россия нервничает и пытается как-то продвинуть свои нелепые планы, в том числе касательно заморозки конфликта

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким мнением:

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На самом деле, продвижение нашего мирного плана – это системная работа, которая была начата в публичной плоскости еще прошлой осенью. Именно тогда президент Зеленский представил на G-19 (зря некоторые продолжают называть ее G-20, ведь Россия не достойна быть частью данной группы) мирный план Украины Этот план нашел поддержку в феврале текущего года на Генассамблее ООН Его в начале лета обсуждали в Копенгагене на уровне советников руководителей государств. И продолжили в Джидде 5-6 августа уже в более расширенном составе ". "Только кажется, что дипломатическая ситуация активизировалась сейчас – накануне, во время и после встречи советников глав государств в Джидде (Саудовская Аравия) для консультаций касательно украинской формулы мира

Так что, продолжает эксперт, ведется мощная работа. Дипломаты, советники постоянно коммуницируют, обмениваются мыслями, работают над согласованием формулировок.

"Эта украинская инициатива (кстати, совместная с США) находит всё больше поддержки в мире. Неудивительно, что Россия нервничает и пытается как-то продвинуть свои нелепые планы, в том числе касательно заморозки конфликта", – поясняет Антон Кучухидзе.

Он акцентирует, что стратегия президента Украины в том, чтобы на РФ больше давили санкционно, нам давали больше оружия, а наша формула мира продолжала прирастать сторонниками. Эффективность именно этого треугольника приближает нашу победу, констатирует эксперт-международник.

Варианта, который устраивал бы всех, попросту не существует

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, сделавший то самое резонансное заявление о размене части территорий Украины на вступление в НАТО уже извинился за свои слова. Однако сказаны они были. И слово, как известно, не воробей...

Если это прощупывание почвы, то следует понимать, что подобное делается не в первый раз. Ранее нечто подобное было касательно визитов директора ЦРУ Уильяма Бернса, который якобы в июне втайне посещал Киев А потом побывал и в Москве. В западной прессе периодически обговариваются сценарии – кто и на какие уступки мог бы пойти", – поясняет аналитик. "Думаю, мы имеем дело либо с прощупыванием почвы (какой будет реакция), либо просто с ошибкой, которую сейчас стараются как можно быстрее исправить

По ее словам, у того же секретаря НАТО, попавшего в скандал, нет мандата говорить от имени Альянса. И то, что генсек Альянса Столтенберг фактически извиняется за своего подчиненного – хороший знак. Означающий, что институционно НАТО не закрывает двери для Украины. И, как подчеркивается, именно мы будем решать — когда и на каких условиях проводить переговоры.

"Не менее позитивно, что в НАТО в принципе по итогам саммита в Вильнюсе начали рассматривать возможность украинского вступления в Альянс, о чем ранее не было речи. Условно говоря, готовится почва для саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Это будет юбилейный саммит, где, вероятно, будут какие-то интересные решения. При этом следует понимать, что страну, которая находится в войне, никто в Альянс не возьмет", – отмечает Александра Решмедилова.

Важным она считает и то, что продолжается процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

И первая реакция Москвы (того же буйного Медведева) говорит сама за себя Абсолютно верно говорит Арахамия, что отказ от территорий не означает окончания войны, но гарантирует новые конфликты в разных точках мира, а также обеспечивает триумф тоталитарных режимов над демократическими. То есть, такие "компромиссы" — точно не решение проблемы, а лишь рождение новых конфликтов", – констатирует эксперт. "Не менее важно, как отметил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, что разговоры об отказе Украины от территорий лишь поощряют агрессию России

При этом она призывает понимать, что варианта, который устраивал бы всех, попросту не существует. И выход на какие-то переговорные позиции — всегда болезненный процесс для каждой из сторон конфликта.

ряд других инициатив, включая предложенную Саудовской Аравией. Однако общего плана, который приняли бы все глобальные игроки, сейчас нет. Его ищут во время встреч как те, что были в Дании, в Саудовской Аравии. Как те, что еще впереди. Большая работа продолжается", – заключает Александра Решмедилова. "На данный момент украинская государственная позиция зиждется на десяти пунктах формулы мира, презентованных Зеленским. Есть также китайский вариант мирного плана

Нет сомнений, что псевдомиротворческая риторика и вбросы в ближайшее время усилятся

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поясняет, что Москва всячески пытается в очередной раз убедить наших западных партнеров начать переговоры. С этим, уверен он, связаны соответствующие заявления со стороны отдельных чиновников НАТО. Об этом же – моменты из интервью Лукашенко пропагандистке Панченко. Мол, давайте лучше сейчас садиться за стол переговоров, а то дальше будет хуже.

"Идея так называемого "корейского варианта" (разделения Украины) периодически обговаривается и вбрасывается в информационное поле. Так было в прошлом году, подобное видим в текущем, – отмечает политолог. – Пока ситуация на фронте не даст ВСУ сделать серьезный прорыв, Россия будет продолжать использовать нарративы о необходимости "договариваться здесь и сейчас". Но очевидно, что Москва тут в ближайшее время не достигнет успеха. А вот примерно с ноября, когда начнется сезон дождей, мешающий наступательным действиям всех сторон, будут уже более-менее понятны перспективы на поле боя. Что может повлиять на точку зрения партнеров Украины", – считает Максим Яли.

Он предполагает, что если мы сумеем осуществить прорыв, значительно уничтожив потенциал оккупационных войск, это позволит нашим партнерам оказывать Украине военную помощь в существенных объемах, как было после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

"Нет сомнений, что псевдомиротворческая риторика и вбросы в ближайшее время усилятся. Особенно на фоне стартующего осенью очередного политического сезона, включая те же парламентские выборы в Польше, Словакии. А ближе к зиме начнет активно разворачиваться предвыборная кампания в США (президентские выборы состоятся в ноябре 2024-го), – подчеркивает эксперт. – Учитывая, что действующий глава Белого дома Джо Байден подал в Конгресс новый запрос о выделение многомиллиардной помощи Украине, в Вашингтоне, похоже, понимают, что, скорее всего, военные действия продолжаться и в следующем году. Ну, а пока важно создать залог для справедливого мира. Выбороть который нам предстоит на поле боя".

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