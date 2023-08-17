Теперь без сроков: в МИД сделали заявление о выходе на границы 1991-го года

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Кравцев Сергей
Украина не чувствует давления со стороны западных союзников относительно слишком низких темпов контрнаступления. Сегодня есть стойкое понимание, что никто не придерживается каких-то сроков освобождения украинской земли. Освобождение будет продолжать столько, сколько необходимо, если украинский народ будет поддерживать идею полной деоккупации своей земли. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью AFP заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ВСУ. Фото из открытых источников
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Он добавил, что при этом значительно увеличилось количество экспертов, которые пытаются оценивать ход украинского контрнаступления.
По словам Кулебы, правда на сегодняшний день в том, что Украина не победила и война продолжается, значит нужно продолжать двигаться вперед, освобождая ранее захваченную украинскую территорию. Другого пути сами украинцы не видят.
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