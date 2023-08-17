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Теперь без сроков: в МИД сделали заявление о выходе на границы 1991-го года

Дмитрий Кулеба подчеркнул, Киев не чувствует давления Запада в контрнаступлении, но единственный путь – победа

сегодня, 17:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не чувствует давления со стороны западных союзников относительно слишком низких темпов контрнаступления. Сегодня есть стойкое понимание, что никто не придерживается каких-то сроков освобождения украинской земли. Освобождение будет продолжать столько, сколько необходимо, если украинский народ будет поддерживать идею полной деоккупации своей земли. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью AFP заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теперь без сроков: в МИД сделали заявление о выходе на границы 1991-го года

ВСУ. Фото из открытых источников

"Легко говорить, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас там нет... Наша цель – победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться бок о бок со своим народом", – высказался министр.


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Он добавил, что при этом значительно увеличилось количество экспертов, которые пытаются оценивать ход украинского контрнаступления.

По словам Кулебы, правда на сегодняшний день в том, что Украина не победила и война продолжается, значит нужно продолжать двигаться вперед, освобождая ранее захваченную украинскую территорию. Другого пути сами украинцы не видят.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украину будут уговаривать начать переговоры – что станет решающим фактором. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию, которая складывается на данный момент.




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Источник: https://www.afp.com/
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