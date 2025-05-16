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Скандал с закупкой оружия: Украина зря потратила впечатляющую сумму

Коррупционные злоупотребления среди чиновников становятся дополнительным фактором дестабилизации

сегодня, 15:00
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Клименко Елена

Украина перечислила более 770 миллионов долларов авансовых платежей иностранным компаниям за оружие и боеприпасы, которые в результате так и не были поставлены. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные украинского Министерства обороны и сопроводительные документы.

Скандал с закупкой оружия: Украина зря потратила впечатляющую сумму

Фото: из открытых источников

Один из самых ярких примеров — дело американца Таннера Кука, владельца небольшого оружейного магазина в городе Тусон, штат Аризона. Его компания OTL несколько лет назад заключила контракт с украинскими силовыми структурами в сумме 49 миллионов евро. Однако ни одна единица боеприпасов так и не была доставлена в Украину. Хотя арбитражный суд в Вене принял сторону Украины, вернуть средства не удалось.

Еще один масштабный случай – соглашение с американской фирмой Regulus Global, которая в конце 2022 года заключила контракт с государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" на 1,7 миллиарда долларов. По данным компании, Киев оплатил более 162 миллионов долларов и 14 миллионов евро в виде авансов и депозитов, в том числе для поставок 155-мм снарядов. Однако Regulus нарушила обязательство и перестала выходить на связь еще в сентябре 2024 года.

Бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров заявил, что компания, вероятно, потратила украинские деньги на покупку новых активов и развитие собственного производства. Сейчас Украина пытается вернуть эти средства через арбитраж.

Эти случаи лишь неполный перечень проблем, с которыми сталкивается Украина при международных закупках вооружения. Ранее, в апреле 2022 года, компания "Укрспецэкспорт" приобрела 120-мм минометы у посредников из Судана. Впоследствии выяснилось, что у них были связи с российской ФСБ и ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, что вызвало громкий резонанс.

Портал "Комментарии" писал, что в Бюро экономической безопасности Украины сообщили о разоблачении схемы растраты бюджетных средств на закупки автомобилей для военных.



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Источник: https://www.ft.com/content/0bac7e00-1cd1-4874-aab7-011122752d9c
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