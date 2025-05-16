Результаты переговоров в Стамбуле: в МИД Украины рассказали, что РФ потребовала "недопустимые вещи"

В ходе прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией, прошедших в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская сторона выдвинула ряд требований, которые Украина считает абсолютно неприемлемыми для достижения прекращения огня и завершения войны.

Георгий Тихий (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время состоявшегося 16 мая брифинга.

"У нас богатый опыт переговоров с россиянами с 2014 года. Поверьте, опыта у нас много. Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны. Украинская делегация отлично справилась, спокойно со всем этим, и наша позиция остается неизменной", — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что были озвучены многие требования, которые с украинской стороны считаются неприемлемыми. Тем не менее, украинская делегация сохраняла сдержанный подход и уверенно отстаивала официальную позицию Киева.

Вместе с тем Тихий не раскрыл детали содержания переговоров и не уточнил, какие именно условия выдвигала российская делегация.

"Я не могу раскрывать содержание, это некорректно", — добавил Георгий Тихий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос. Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.

Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского. Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет.

