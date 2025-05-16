Результаты переговоров в Стамбуле: в МИД Украины рассказали, что РФ потребовала "недопустимые вещи"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В ходе прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией, прошедших в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская сторона выдвинула ряд требований, которые Украина считает абсолютно неприемлемыми для достижения прекращения огня и завершения войны.
Георгий Тихий (фото из открытых источников)
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время состоявшегося 16 мая брифинга.
Он подчеркнул, что были озвучены многие требования, которые с украинской стороны считаются неприемлемыми. Тем не менее, украинская делегация сохраняла сдержанный подход и уверенно отстаивала официальную позицию Киева.
Вместе с тем Тихий не раскрыл детали содержания переговоров и не уточнил, какие именно условия выдвигала российская делегация.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос. Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.
Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского. Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет.
Новости