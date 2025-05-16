Угрожали захватить еще больше территорий: СМИ рассказывают, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах

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Лиля Воробьева
Российская делегация во время переговоров вели себя свысока и угрожали захватить Харьков и ряд других регионов.
Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)
Об этом сообщает журналист The Economist и ряд других СМИ.
Также СМИ писали, что россияне требовали, чтобы Украина вышла полностью из 4 своих областей. На что получили отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже 5.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Умеров и Мединский сообщили о первых результатах переговоров. Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров дал краткий комментарий журналистам.
Глава делегации РФ Мединский тоже подтвердил информацию об обмене:
"Мы удовлетворены результатам переговоров с Украиной. Мы готовы говорить дальше, обмен пленными 1000 на 1000 пройдет в ближайшие дни".
Он заявил, что украинская делегация пригласила прямые переговоры между лидерами государств, РФ приняла это во внимание. Он также сообщил, что РФ и Украина представят свое видение возможного предстоящего прекращения огня.
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