Угрожали захватить еще больше территорий: СМИ рассказывают, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах

Российская делегация во время переговоров вели себя свысока и угрожали захватить Харьков и ряд других регионов.

Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)

Об этом сообщает журналист The Economist и ряд других СМИ.

"Россияне так обнаглели, что угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, а также заявили, что согласятся на прекращение огня только в случае вывода украинских войск из четырех "анексированных" областей, которые РФ даже не контролирует полностью", — написал журналист.

Также СМИ писали, что россияне требовали, чтобы Украина вышла полностью из 4 своих областей. На что получили отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже 5.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Умеров и Мединский сообщили о первых результатах переговоров. Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров дал краткий комментарий журналистам.

"Целью переговоров было прекращение огня, обмен пленными. Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Также работаем над другими модальностями этого обмена. Нам нужно во-первых заняться обменом пленными и дальше сообщим, какие будут следующие шаги", — Умеров дал краткий комментарий после встречи журналистам.

Глава делегации РФ Мединский тоже подтвердил информацию об обмене:

"Мы удовлетворены результатам переговоров с Украиной. Мы готовы говорить дальше, обмен пленными 1000 на 1000 пройдет в ближайшие дни".

Он заявил, что украинская делегация пригласила прямые переговоры между лидерами государств, РФ приняла это во внимание. Он также сообщил, что РФ и Украина представят свое видение возможного предстоящего прекращения огня.





