"Полная оккупация": на какие новые украинские города будет двигаться армия РФ



Летом война, которую ведет государство-агрессор Россия против Украины, вероятнее всего, будет продолжаться и в отдельных регионах даже усилится. Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

"Война летом будет такой: активное применение врагом мопедов, мотоциклов и небронированной приспособленной автомобильной техники, активное применение дронов, артиллерии. Продолжатся вражеские ракетно-дроновые атаки с целью уничтожения нашего экономического потенциала. Думаю, что именно на всем этом будут сконцентрированы усилия".

Он отметил, что одним из главных приоритетов противника остается полная оккупация Донецкой области.

"Соответственно, горячими будут Константиновское, Славянско-Краматорское направления, Лиманское, Времен Яр, Торецк. Возможно, враг будет сунуть или даже зайдет на территорию Днепропетровской области, но это тактические эпизоды, которые на общую картину не будут влиять", — отметил аналитик.

Кроме того, Селезнев обратил внимание на возможную активизацию противника на северном направлении.

"Тими силами, которые он сейчас привлекает, враг будет двигаться в Сумскую область, возможно, какая-то активизация будет на Черниговщине. На территории Харьковщины бои вряд ли будут утихать", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление . Отвечая на вопрос корреспондентки Новости. Live Галины Остаповец, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. Кроме того, в Сумской области кафиры сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.

Также Зеленский объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но Буданова нет, потому что "безопасный блок" в делегации возглавляет один человек — глава СБУ. Также присутствует и начальник Генштаба ВСУ. Все это ради безопасности.