После разговора с Трампом президент Зеленский выставил Путину ультиматум

Зеленский подтвердил, позвонил Трампу вместе с Макроном, Мерцем, Стармером и Туском.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильны санкции" , — Зеленский после разговора с Трампом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск позвонили Трампу , Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.

Детали скоро, обещают в Офисе президента Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к Путину с призывом . Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в том числе относительно переговоров украинской, российской и турецкой делегаций, которые параллельно проходили в Стамбуле.

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Я был вчера в Анкаре — и спасибо за участие и прием Президенту Эрдогану — и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле. И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", — отметил президент.

Он подчеркнул, что очевидно, что российская делегация, которая прибыла в Стамбул, очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России.

Зеленский заявил, что нужно делать с действиями Путина дальше.