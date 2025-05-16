После разговора с Трампом президент Зеленский выставил Путину ультиматум

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Лиля Воробьева
Зеленский подтвердил, позвонил Трампу вместе с Макроном, Мерцем, Стармером и Туском.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск позвонили Трампу , Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.
Детали скоро, обещают в Офисе президента Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к Путину с призывом . Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в том числе относительно переговоров украинской, российской и турецкой делегаций, которые параллельно проходили в Стамбуле.
Он подчеркнул, что очевидно, что российская делегация, которая прибыла в Стамбул, очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России.
Зеленский заявил, что нужно делать с действиями Путина дальше.
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