С чем Украина входит в август – главные события уходящей недели

Украина прощается с очередным июлем войны. На будущей неделе мы вступим в август, который обещает немало интересного, в том числе в смысле переговоров о мире. Россия продолжает шантаж в Черном море, активизировала меры для проведения мобилизации, сменила тактику ракетных и дроновых ударов. Но Украина продолжает держать удар, проводить деоккупацию своих территорий, принимать новые законы и кадровые решения. Эксперты традиционно подвели итоги уходящей недели (с 24 по 30 июля) для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Основное событие – это война и то, что мы оказываем успешное сопротивление сопернику

Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что война – это искусство децепции, обмана. Именно поэтому любые новости о международных событиях или войне следует понимать, как часть единого фронта борьбы с врагом, отмечает он.

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Если мы говорим об ударах по "Москва-сити" или по Чонгарскому мосту то следует воспринимать информацию исключительно из официальных источников. Также мы должны понимать, что сообщения от Сил обороны направлены не только на внутреннюю аудиторию, но и "передают привет" лицам, принимающим решения в России", – поясняет Петр Охотин. "Основные события – это, конечно, новости по контрнаступлению

Что касается политических заявлений и событий, то их, уверен эксперт, нужно анализировать в этом же ключе.

"Подытоживая, основное событие – это война и то, что мы оказываем успешное сопротивление сопернику", – констатирует эксперт.

Задача – получить коллективного Залужного, но теперь от экономики

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Для меня как для ученого-экономиста важным событием недели стала публикация Центра исследований экономической политики (брюссельская организация, объединяющая ученых со всего мира) доклада о послевоенной архитектуре экономики Украины. Проблема в том, что этот документ, являющийся источником идей, рекомендаций как для МВФ, так и для украинской власти, по сути, предлагает восстановление довоенного режима управления. И меня это серьезно огорчило. Украинскую экономику искусственного направляют абсолютно не в то русло, куда следует".

Ярослав Романчук также выделяет происшедшее на этой неделе снижение учетной ставки НБУ (с 25 до 22%).

"Это правильное направление, но снижать так несущественно – это всё равно, что рубить хвост кошке по кусочкам. Проблемы в монетарной политике гораздо глубже. И просто снижением ставки (еще и таким мизерным) денежно-кредитные рынок не оживишь", – поясняет эксперт.

Огорчает его бессмысленная и бесконечная война украинских властей в ракурсе ужесточения наказания за контрабанду.

"Прошла информация, что каждая третья пачка сигарет у нас — контрафактная. При этом Гетманцев (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.) уверяет, что и каждая третья пачка кофе — такая же. С моей точки зрения, необходимо не ужесточать наказания, а ослаблять налогово-регуляторное законодательство, чтобы убить проблему с другой стороны. Но тут подвижек нет", – констатирует Ярослав Романчук.

К позитивам он относит то, что начинается использование конопли в качестве сырья. Так, в Ровно циклическая переработка. Это, считает эксперт, может быть началом создания полноценного нового сектора украинской экономики, повышение монетизации земли и тех ресурсов, которые есть.

"К сожалению, всё острее встает проблема того, что у нас так и не принят бюджет военного времени, который предусматривал бы совсем иное распределение ресурсов, чем имеем. Как следствие – и местные, и центральные органы власти периодически принимают решения, которые, мягко говоря, вызывают недоумение в обществе. Выделение средств на музеи, клумбы, стадионы, велосипедные дорожки и так далее – сейчас точно не ко времени. Ведь фронту не хватает дронов, базовых вооружений и так далее. Вопрос следует обсуждать, ошибку — исправлять. Причем исправлять централизованно — меняя правила бюджетирования на период военного времени", – подчеркивает эксперт.

По его словам, вопиюще низким остается уровень государственного управления и коммуникаций.

Показательный пример — монумент Родина-Мать (его намерены переименовать в Украина-Мать), когда тризуб на щите вместо герба СССР решили отливать не из запорожской, а из иностранной стали.

"У нас есть свои производители – зачем же принимать некие странные решения в стиле "наше — плохое, иностранное — хорошее"? Тут важно было бы как раз создать символизм, что у нас есть герои не только на фронте, но и на производстве. Сделать классный маркетинг Украины, как производителя. Чего, увы, не сделали, – резюмирует Ярослав Романчук. – Застревание в зоне военного социализма, негибкость экономики и рынка не может не вызывать устойчивой тревоги. Выехавшие за рубеж миллионы украинцев могут начать задаваться вопросами – куда возвращаться, в схематоз, олигархат, регуляторное болото? Нужно дать им правильный ответ. Задача – получить коллективного Залужного (командующий ВСУ у нас — просто потрясающий), но теперь от экономики. Человека, который четко понимает принципы свободного рынка, будет на практике выполнять классный тезис президента Зеленского что свобода – это успех. Этим путем нужно двигаться и в экономике. Но пока наш экономический штаб действует с точностью наоборот".

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